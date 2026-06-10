Journaliste intègre ou agente de Poutine, Xenia Fedorova inquiète en France. Image: montage watson

Cette propagandiste russe «rend tout le monde parano» en France

Xenia Fedorova a ses entrées dans les médias du groupe Bolloré et distille sa vision de la Russie et de la guerre en Ukraine sans contradiction. Aujourd'hui, l'ex-patronne de RT France est scrutée avec inquiétude.

Paul RICARD et Anne-Pascale REBOUL, paris / afp

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Voix du Kremlin, comme l'en accuse l'Etat français? Ou parole libre et dissonante, comme le jurent les médias du milliardaire ultraconservateur Bolloré, où elle a micro ouvert? La Russe Xenia Fedorova est au centre d'un débat brûlant, entre craintes d'ingérence et affirmation de la liberté d'expression.

Ancienne patronne de la chaîne d'Etat russe RT en France, cette femme de 45 ans est chroniqueuse sur plusieurs radio et chaînes de télévisions dans le giron de Vincent Bolloré. La polémique à son sujet s'est enflammée fin mai, après un article du quotidien Le Monde qui lui prêtait une influence grandissante sur ce dernier.

Pour le gouvernement français et le président Emmanuel Macron, Xenia Fedorova est une «propagandiste» du Kremlin. Des eurodéputés ont réclamé des sanctions à son égard, et des questions ont émergé sur le renouvellement de son titre de séjour en 2024, pour 10 ans.

Les dirigeants de la galaxie Bolloré, eux, font bloc pour la défendre, en invoquant liberté d'expression et pluralisme des opinions, que ce soit sur les chaînes CNews et Canal+, la radio Europe 1, ou encore aux éditions Fayard, où Xenia Fedorova a publié en 2025 le livre «Bannie».

Sollicitée par l'AFP, elle-même n'a pas donné suite. Longue chevelure brune, teint diaphane, voix fluette et français fortement teinté d'accent russe, elle est aujourd'hui salariée en CDI par les groupes Canal+ et Lagardère, selon des sources internes.

Ce qu'on reproche à Xenia Fedorova en France

«En plateau, c'est ChatGPT: elle ressort les mêmes arguments en boucle», raconte quelqu'un qui la côtoie dans ses médias d'adoption. Ses interventions sont marquées par des thèses récurrentes: selon elle, «c'est l'Occident qui a décidé de prolonger» la guerre en Ukraine et l'Europe est tentée d'«aller en guerre contre la Russie».

Sur la chaine d'opinion CNews, elle est simplement qualifiée de «journaliste». Image: Capture d'écran CNews

La même source décrit un fort pouvoir d'influence:

«Elle rend tout le monde parano»

Selon Le Monde, Xenia Fedorova a obtenu qu'un journaliste soit évincé d'Europe 1 et qu'un général en retraite et consultant le soit de CNews. Motif: leurs positions lui auraient déplu.

Par le passé, elle a exercé de hautes responsabilités dans la chaîne d'Etat russe RT (Russia Today), ce qui n'est pas précisé dans ses interventions dans les médias de la galaxie Bolloré. Vue comme un instrument de propagande, RT est interdite dans l'Union européenne depuis mars 2022 et l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Fille d'une ancienne journaliste et d'un ingénieur spatial de l'armée soviétique mort quand elle était petite, Xenia Fedorova entre à RT à Moscou en 2005, aux débuts de cette chaîne en anglais à destination du public international, raconte-t-elle dans «Bannie».

Elle y assure avoir choisi le journalisme plutôt que la diplomatie, convaincue que son «impact» serait «plus grand en exerçant cette profession». Et affirme avoir vécu comme une «blessure intérieure» la «manière biaisée, inexacte et parfois mensongère» dont les médias occidentaux décrivaient la Russie quand elle était adolescente.

Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, la qualifie de «propagandiste patentée qui sert de relais à la désinformation du Kremlin.» Image: capture d'écran cnews

Xenia Fedorova, un «lapin dans les phares»

En 2014, après un diplôme universitaire à Berlin, RT la sollicite pour ouvrir un bureau à Paris, où elle a vécu en 2004. Mais le projet est mis en pause. Jusqu'en 2017, où la patronne de RT, Margarita Simonian, la charge de lancer RT en français. RT France commence à émettre en décembre 2017 et disparaîtra en janvier 2023 après le gel de ses comptes bancaires.

A propos de Margarita Simonian 👇 Voici la générale en chef de la propagande de Poutine

«La Xenia que j'ai connue était charmante, elle m'a toujours laissé faire ce que je voulais», se souvient le journaliste Frédéric Taddeï, qui a quitté cette chaîne juste avant l'invasion de l'Ukraine.

Ancien président du groupe public Radio France, Jean-Luc Hees a siégé au comité d'éthique de RT France et rencontré sa dirigeante «deux ou trois fois». «Elle était comme un lapin dans les phares d'une voiture tellement elle avait peur d'un problème avec le CSA», l'ancêtre de l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, juge-t-il.

Dans son livre, Xenia Fedorova jure n'avoir «jamais reçu de directives»:

«Les rumeurs selon lesquelles je recevais des appels du Kremlin, voire directement de Vladimir Poutine, étaient risibles.»

En pleine polémique Fedorova, le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé qu'il tiendrait cette semaine une conférence de presse sur les ingérences étrangères aux élections.