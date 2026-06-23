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Mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France

A drugstore sign shows the temperature of 41 degrees Celsius (105,8 degrees Fahrenheit) in Bordeaux, southwestern France, on Tuesday, June 23, 2026, as the national weather service, Meteo France, plac ...
La France est frappée de plein fouet par une forte vague de chaleur. Ici, à Bordeaux, le thermomètre a grimpé très haut.Keystone

Mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France

La France a vécu mardi sa journée la plus chaude de l'année, avec des records battus dans l'ouest du pays. Météo-France reste incertaine sur la durée de l'épisode.
23.06.2026, 18:3323.06.2026, 18:33

La journée de mardi a été «la plus chaude jamais enregistrée en France» depuis le début des mesures en 1947 et de nombreux records absolus de température ont été battus dans l'Ouest du pays, a indiqué Météo-France.

L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 29,8°C, selon des données provisoires établies mardi à 17h00 par l'établissement public. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).

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De «nombreux» records absolus – donc tous mois confondus – ont une nouvelle fois été battus dans des villes de l'Ouest du pays avec 43,3°C à Cazaux (Gironde), 42,2°C à Niort (Deux-Sèvres), 42,1°C à Bordeaux (Gironde) ou 41,3°C à Rennes (Ille-et-Vilaine), toujours selon des valeurs provisoires.

Une température de 44,3°C a aussi été relevée à Pissos (Landes), signale Météo-France.

Le prévisionniste national indique:

«Des conditions similaires sont attendues jusqu'au week-end, avec des maximales autour de 40 à 42°C et des températures minimales éprouvantes»

«Cette vague de chaleur sera tout à fait comparable en sévérité avec celle d'août 2003. Elle devrait la dépasser en termes d'intensité maximum. L'incertitude demeure sur la durée», prévient Météo-France sur son site internet. (sda/ats/afp/svp)

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