La France est frappée de plein fouet par une forte vague de chaleur. Ici, à Bordeaux, le thermomètre a grimpé très haut. Keystone

Mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France

La France a vécu mardi sa journée la plus chaude de l'année, avec des records battus dans l'ouest du pays. Météo-France reste incertaine sur la durée de l'épisode.

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La journée de mardi a été «la plus chaude jamais enregistrée en France» depuis le début des mesures en 1947 et de nombreux records absolus de température ont été battus dans l'Ouest du pays, a indiqué Météo-France.

L'indicateur thermique national, moyenne de températures diurnes et nocturnes dans 30 stations de référence, a atteint 29,8°C, selon des données provisoires établies mardi à 17h00 par l'établissement public. C'est plus que les précédents records du 25 juillet 2019 et du 5 août 2003 (29,4°C).

De «nombreux» records absolus – donc tous mois confondus – ont une nouvelle fois été battus dans des villes de l'Ouest du pays avec 43,3°C à Cazaux (Gironde), 42,2°C à Niort (Deux-Sèvres), 42,1°C à Bordeaux (Gironde) ou 41,3°C à Rennes (Ille-et-Vilaine), toujours selon des valeurs provisoires.

Une température de 44,3°C a aussi été relevée à Pissos (Landes), signale Météo-France.

Le prévisionniste national indique:

«Des conditions similaires sont attendues jusqu'au week-end, avec des maximales autour de 40 à 42°C et des températures minimales éprouvantes»

«Cette vague de chaleur sera tout à fait comparable en sévérité avec celle d'août 2003. Elle devrait la dépasser en termes d'intensité maximum. L'incertitude demeure sur la durée», prévient Météo-France sur son site internet. (sda/ats/afp/svp)