De nombreuses personnes ont été surprises par la pluie mardi matin. Image: watson

Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi

Un «Lake effect» a déversé de fortes pluies à Lausanne ce mardi matin, alors que les prévisions ne prévoyaient pas de fortes précipitations. Que s'est-il passé? Un expert de MétéoSuisse répond.

Plus de «Suisse»

Des torrents d'eau se sont abattus sur Lausanne et ses environs ce mardi matin. Ceux qui se rendaient au travail ont pataugé sur le chemin et ont parfois fini détrempés. Mais cette véritable douche n'était pas annoncée sur MétéoSuisse.

Les météorologues ont-ils raté leur cible? Après une grande inspiration, Lionel Fontannaz, prévisionniste pour MétéoSuisse, nous répond:

«Ces graphiques, il faut les prendre avec une grande distance. Nous, les prévisionnistes, quand on a ce genre de discussion avec des usagers, on conseille de regarder l'animation en 2D du radar. Là, ça permet de regarder des spots de pluie plus ou moins isolés et intenses qui se déplacent.»

Au même moment, il tombait des trombes d'eau à Lausanne.

Comme le rappelle le météorologue, ces «calculs à maille très fine» s'enchaînent toutes les trois heures. Il précise:

«Dans le cas d'un régime d'averses ou d'orages plus ou moins isolés, il ne faut pas trop prêter attention à ces histogrammes. Il est par exemple possible que, pour un code postal, de fortes pluies soient annoncées et dans le calcul suivant, elles ne sont plus là.»

En revanche, souligne le spécialiste, «dans le cas de passage de front pluvieux sans activité orageuse, notamment la saison froide, ces histogrammes s'avèrent plutôt de bonne qualité».

Lionel Fontannaz souligne également la présence de barres transparentes en arrière-fond: «En plus des histogrammes de couleur qui donnent la prévision la plus probable concernant l'intensité des précipitations, des histogrammes transparents issus de 10 à 20 scénarios suivant l'échéance, donnent une idée de l'incertitude concernant cette intensité. Certains schémas montrant parfois des intensités pouvant varier de forts à extrêmes.»

Des prévisions «de très bonne qualité»

Fort de ses 38 années d'expérience, le spécialiste rappelle les avancées dans le milieu de la prévision météorologique. «Il y a 38 ans, les gens ne croyaient pas aux prévisions. Aujourd'hui, les attentes dépassent même l'amélioration qu'il y a eu dans le domaine de la prévision.»



Lionel Fontannaz rappelle d'ailleurs que ses collègues avaient émis une alerte de degré 2 (20 à 50 millimètres de pluie) pour le bassin lémanique. «On est dans ces valeurs, entre hier et aujourd'hui», précise-t-il.

Et d'ajouter:

«Si on regarde les cumuls sur le bassin lémanique, nous sommes aux alentours de 45 millimètres. En revanche, à Vevey, on était à 65 millimètres. Ce sont des prévisions de très bonne qualité.»

Très bien, mais alors qu'est-ce qui a provoqué ce wagon de pluie matinale? On le doit à un phénomène appelé «lake effect». «Quand le lac est encore chaud et qu'une masse d'air frais traverse au-dessus, par un courant de sud-ouest, cette masse d'air instable occasionne une température idéale pour un déclenchement des averses, alors que sur la terre ferme, le sol est encore assez frais», expose Lionel Fontannaz.

Et pour la suite du mois de septembre?

Selon le spécialiste, les conditions météo seront assez changeantes jusqu'à la mi-septembre. «On a une amélioration aujourd'hui et elle se poursuivra demain», assure-t-il. Mais jeudi, dans l'après-midi, il faudra à nouveau s'armer d'un parapluie.

Le prévisionniste expose:

«Il y aura une poussée d'air chaud doublée d'une activité orageuse plutôt importante. On va peut-être faire un préavis d'orage important, même s'il est trop tôt pour le dire.»

Ensuite, une fois les perturbations évacuées, le vendredi sera plus ou moins dégagé et le week-end sera beau globalement. «La semaine prochaine, on peut se préparer à une zone dépressionnaire qui n'est pas encore très claire. On parle de système de haut et de basse pression qui n'existent pas encore. Ce sont des modèles mathématiques qui calculent l'évolution de ces hautes et basses pressions», conclut Lionel Fontannaz.