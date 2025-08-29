Ça roille, alors voici 19 jolies photos prises sous la pluie

Plutôt que se plaindre du mauvais temps, acceptons la météo actuelle et profitons de beaux clichés pris sous la pluie.
29.08.2025, 05:31 29.08.2025, 05:31 Certains animaux aiment la pluie... Image: bored panda ... Même ceux qu'on ne soupçonne pas... Image: bored panda ... D'autres moins... Nope! Image: bored panda Faites comme cet homme et son chien, ne luttez pas Image: bored panda Brooklyn un jour de pluie: on dirait que la nature prend le dessus sur l'urbanisation Image: bored panda Même au paradis, il pleut Image: bored panda White Lotus quand il fait moche Image: bored panda Copenhague un jour de mauvais temps Image: bored panda Londres sous la pluie, c'est pas toujours glauque Image: bored panda Le genre de vue qu'on aimerait avoir, même s'il pleut tous les jours Image: bored panda Il y en a qui savent en tirer avantage Rome sous la pluie, reste Rome Image: bored panda En parlant de Rome: Un jour de pluie à Nikko, au Japon Si vous aimez les ambiances mystiques Image: bored panda Un restaurant à Kyoto Image: bored panda L'Angleterre sous la pluie, c'est vraiment une vibe Ça donne envie de regarder Harry Potter Times Square n'est jamais aussi calme que quand il pleut Bonus Rappelez-vous, après le mauvais temps, vient le soleil Image: bored panda Le meilleur du Divertissement cette semaine Montrer tous les articles Une violente tempête s'est abattue sur le Burning Man Vidéo: watson Envie de découvrir le Japon?
