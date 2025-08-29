assez ensoleillé13°
Ça roille, alors voici 19 jolies photos prises sous la pluie

Plutôt que se plaindre du mauvais temps, acceptons la météo actuelle et profitons de beaux clichés pris sous la pluie.
Marie-Adèle Copin
Certains animaux aiment la pluie...

Image
Image: bored panda

... Même ceux qu'on ne soupçonne pas...

Image
Image: bored panda

... D'autres moins...

Image

Nope!

Image
Image: bored panda

Faites comme cet homme et son chien, ne luttez pas

Image
Image: bored panda

Brooklyn un jour de pluie: on dirait que la nature prend le dessus sur l'urbanisation

Image
Image: bored panda

Même au paradis, il pleut

Image
Image: bored panda

White Lotus quand il fait moche

Image
Image: bored panda

Copenhague un jour de mauvais temps

Image
Image: bored panda

Londres sous la pluie, c'est pas toujours glauque

Image
Image: bored panda

Le genre de vue qu'on aimerait avoir, même s'il pleut tous les jours

Image
Image: bored panda

Il y en a qui savent en tirer avantage

Image

Rome sous la pluie, reste Rome

Image
Image: bored panda

En parlant de Rome:

Voici tout ce que l'on sait sur la saison 5 d'«Emily in Paris»

Un jour de pluie à Nikko, au Japon

Image

Si vous aimez les ambiances mystiques

Image
Image: bored panda

Un restaurant à Kyoto

Image
Image: bored panda

L'Angleterre sous la pluie, c'est vraiment une vibe

Image

Ça donne envie de regarder Harry Potter

Image

Times Square n'est jamais aussi calme que quand il pleut

Image

Bonus

Rappelez-vous, après le mauvais temps, vient le soleil

Image
Image: bored panda

Une violente tempête s'est abattue sur le Burning Man

Vidéo: watson

Envie de découvrir le Japon?

1 / 38
Envie de découvrir le Japon?
source: instagram
