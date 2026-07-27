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France: qu'est-ce que l'orage de feu qui fait des ravages?

L&#039;incendie, qui a commencé dans la communede Saumos (ouest de Bordeaux), ravage la Gironde (sud-est) depuis mercredi.
L'incendie, qui a commencé dans la commune de Saumos (ouest de Bordeaux), ravage la Gironde (sud-ouest) depuis mercredi.Image: Imago

La France a connu son premier «orage de feu»: ce que l'on sait

Les incendies en Gironde et dans les Landes ont été aggravés ce week-end par des pyrocumulonimbus, des phénomènes météorologiques d'une rare violence jamais observés en France.
27.07.2026, 11:5327.07.2026, 11:53

En France, les feux en Gironde et dans les Landes (sud-ouest) ont progressé tout le week-end des 25 et 26 juillet. Depuis le début de l'incendie, quelque 42 000 hectares de forêt ont brûlé, au moins 200 bâtiments ont été touchés et plus de 220 000 personnes ont dû être évacuées, rappelle le journal Réforme.

Vendredi soir, un phénomène jamais observé en France a accéléré la propagation du sinistre: un «orage de feu».

Les incendies transforment leurs vacances en enfer

Un phénomène d'une rare violence

Baptisé pyrocumulonimbus, ce phénomène météorologique rare naît d'une chaleur extrême au sol qui s'élève en colonnes jusqu'à croiser des masses d'air plus froides, explique BFM. Le lieutenant-colonel Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, a en outre précisé:

«Ce nuage de fumée génère sa propre météo, avec une auto-combustion de tout ce qui passe sur son chemin. Des éclairs se forment à l'intérieur, qui attaquent les braises au sol et continuent à alimenter l'incendie.»
Propos recueillis par l'AFP et relayés par BFM.

Un premier pyrocumulonimbus est ainsi apparu vendredi, suivi d'un second samedi. Ces nuages peuvent créer des tornades de feu.

«Ça produit un bruit sourd»
Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.

Du jamais vu en France

La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a quant à elle parlé d'un «phénomène incroyable, inédit, inconnu». Samedi, ce nuage a provoqué «une activité électrique qui s'est matérialisée par des éclairs», a rapporté auprès de BFM Marc Vermeulen, directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, avant d'ajouter:

«Lorsque ce phénomène éclate, c'est comme si vous étiez confronté à un ouragan»

Jamais un tel phénomène, généralement observé au Canada ou en Australie, n'avait encore touché la France, souligne BFM (ysc)

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