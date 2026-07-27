La France a connu son premier «orage de feu»: ce que l'on sait
En France, les feux en Gironde et dans les Landes (sud-ouest) ont progressé tout le week-end des 25 et 26 juillet. Depuis le début de l'incendie, quelque 42 000 hectares de forêt ont brûlé, au moins 200 bâtiments ont été touchés et plus de 220 000 personnes ont dû être évacuées, rappelle le journal Réforme.
Vendredi soir, un phénomène jamais observé en France a accéléré la propagation du sinistre: un «orage de feu».
Un phénomène d'une rare violence
Baptisé pyrocumulonimbus, ce phénomène météorologique rare naît d'une chaleur extrême au sol qui s'élève en colonnes jusqu'à croiser des masses d'air plus froides, explique BFM. Le lieutenant-colonel Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, a en outre précisé:
Un premier pyrocumulonimbus est ainsi apparu vendredi, suivi d'un second samedi. Ces nuages peuvent créer des tornades de feu.
Du jamais vu en France
La préfète de Gironde, Sophie Brocas, a quant à elle parlé d'un «phénomène incroyable, inédit, inconnu». Samedi, ce nuage a provoqué «une activité électrique qui s'est matérialisée par des éclairs», a rapporté auprès de BFM Marc Vermeulen, directeur du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde, avant d'ajouter:
Jamais un tel phénomène, généralement observé au Canada ou en Australie, n'avait encore touché la France, souligne BFM (ysc)