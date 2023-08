Equateur: le candidat Fernando Villavicencio a été assassiné

«Les forces armées sont en ce moment mobilisées à travers tout le territoire national afin de garantir la sécurité des citoyens, la tranquilité du pays et des élections libres et démocratiques le 20 août»

«Je suis indigné et choqué par l'assassinat du candidat à la présidence Fernando Villavicencio. Je vous assure que ce crime ne restera pas impuni. Le crime organisé est allé très loin, mais tout le poids de la loi s'abattra sur lui.»

Depuis déjà plusieurs années, ce pays situé en Amérique du sud est confronté à une vague de violences liée au trafic de drogue qui, en plein processus électoral, a déjà entraîné la mort d'un maire et d'un candidat au Parlement .

Le parquet a fait état de «neuf blessés, dont une candidate à l'Assemblée, et deux policiers», en plus de la mort de l'un des assaillants, abattu par la sécurité.

Les plus lus

Pourquoi c'est la crise entre Zelensky et son plus précieux allié

L'Ukraine, attaquée par la Russie, survit grâce à l'aide extérieure - militaire et financière. Le pays doit-il en être forcément reconnaissant? La question divise Kiev et l'un de ses principaux soutiens.

Pour l'Ukraine, aucun voisin n'est aussi important que la Pologne dans sa lutte contre la Russie. Et la Pologne est solidaire: aucun pays n'a accueilli autant de réfugiés, elle envoie ses propres armes, elle est la plaque tournante de l'aide internationale à l'armement pour l'Ukraine. Mais après près d'un an et demi de guerre, les brouilles entre les capitales s'accumulent.