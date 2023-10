L'ouragan Otis a été classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, le niveau le plus élevé. Keystone

Un cyclone «potentiellement catastrophique» menace le Mexique

L'ouragan Otis se dirige vers Acapulco, où il devrait bientôt toucher terre. Les spécialistes s'attendent à des «dégâts probablement catastrophiques».

L'ouragan qui menace Acapulco dans le sud-ouest du Mexique, où il devrait toucher terre tôt mercredi, a été relevé en catégorie 5. Ce cyclone est «potentiellement catastrophique», a prévenu mardi le Centre national des ouragans (NHC) américain.

L'ouragan Otis a été classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson, soit le niveau le plus élevé. Il conservera cette force jusqu'à ce qu'il touche terre tôt mercredi dans la région d'Acapulco, causant probablement des «dégâts catastrophiques», a indiqué le NHC dans son dernier bulletin.

Le cyclone se trouve pour l'instant à 90 km en mer au sud-ouest du port d'Acapulco, porté par des vents d'un maximum de 260 km/h.

«Mettez-vous à l'abri, restez dans des endroits sûrs: loin des rivières, des ruisseaux, des ravins et soyez vigilants» Andres Manuel Lopez Obrador, président du Mexique

Selon le Service météorologique national (SMN), Otis pourrait toucher terre entre Tecpan de Galeana, l'une des municipalités les plus pauvres du Mexique, et le port touristique d'Acapulco. A Acapulco, des soldats étaient déjà déployés en prévision de l'arrivée d'Otis sur le front de mer.

«Eviter les risques»

La gouverneure Evelyn Salgado a insisté sur l'importance de la coordination entre les autorités et les forces armées pour «le bien-être des habitants et éviter les risques». Acapulco avait été frappé le 9 octobre 1997 par l'ouragan Paulina, qui avait touché terre en catégorie 4.

Paulina avait tué plus de 200 personnes, l'une des catastrophes naturelles les plus graves pour le Mexique hors tremblement de terre. La semaine dernière, l'ouragan Norma a fait trois morts un peu plus au nord dans l'Etat du Sinaloa. Norma a touché deux fois terre, une première fois dans la péninsule de Basse-Californie, puis dans l'Etat du Sinaloa.

Pris entre le Pacifique et le golfe du Mexique, le Mexique est exposé aux ouragans pendant la saison qui va de mai à octobre-novembre. Une douzaine de dépressions par an sont susceptibles de se transformer en ouragans plus ou moins dévastateurs selon leur point d'entrée. Le plus puissant jamais enregistré, Patricia, en octobre 2015, avec des vents de 325 km/h, n'avait cependant fait que des dégâts matériels, car il était entré sur le territoire par une zone montagneuse inhabitée. (ats)