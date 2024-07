19 narcotrafiquants perdent la vie dans des affrontements au Mexique

Les faits se sont produits vendredi dernier dans la ville de La Concordia, à quelques heures de route de la frontière avec le Guatemala (image d'illustration). Keystone

Un affrontement entre deux cartels de la drogue dans l'Etat de Chiapas, au Mexique, a fait au moins 19 victimes.

Au moins 19 personnes ont été tuées au Mexique, dont quatre Guatémaltèques, lors d'un affrontement entre deux cartels de la drogue dans l'Etat de Chiapas (sud), a annoncé lundi le ministère de la Sécurité, qui a revu son bilan à la baisse.

Dans un camion de marchandises, «14 hommes ont été retrouvés assassinés par arme à feu, deux autres dans la cabine, deux sur le côté et un autre à environ 100 mètres», a-t-il précisé dans un communiqué, qui faisait précédemment état de 20 morts.

Les faits se sont produits vendredi dernier dans la ville de La Concordia, à quelques heures de route de la frontière avec le Guatemala.

Selon le ministère, les premières investigations indiquent qu'il s'agit d'une «confrontation» entre le cartel de Sinaloa, l'un des plus puissants du pays, et une faction rivale identifiée comme le «cartel du Chiapas et du Guatemala».

Les autorités soulignent que les deux groupes criminels «se disputent le contrôle de cette zone frontalière» et selon le communiqué, «il a été établi qu'au moins quatre des personnes décédées portaient des cartes d'identité émises par le gouvernement guatémaltèque».

Les violences liées aux cartels ont fait quelque 450 000 morts et plus de 100 000 disparus depuis 2006 au Mexique, date à laquelle le président de l'époque, Felipe Calderon (2006-2012), a lancé une offensive militaire contre le narcotrafic.

En juin, les autorités mexicaines avaient transféré dans des centres d'hébergement plus de 4000 personnes qui s'étaient réfugiées chez elles après plusieurs jours de violence liée au crime organisé dans la ville de Tula, à une centaine de kilomètres au nord de La Concordia. (chl/ats)