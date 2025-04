La basilique Sainte-Marie-Majeure, dernière demeure du pape

Selon la tradition, la Vierge serait apparue dans un rêve à un riche patricien romain , Giovanni, et au pape Libère (352-366), demandant la construction d'une église en son honneur et aurait indiqué le site choisi en y faisant tomber de la neige un 5 août.

«Juste après la sculpture de la Reine de la Paix (la Vierge, ndlr), il y a un petit renfoncement, une porte qui mène à une pièce où l'on entreposait les candélabres. Je l'ai vue et j'ai pensé: "Voilà le lieu." Et c'est là qu'a été préparé le lieu de la sépulture. On m'a confirmé que c'est prêt»

«Ils peuvent recruter n’importe qui»: les saboteurs russes inquiètent

Sabotage, incendies criminels et propagande. Les menaces de guerre hybride deviennent de plus en plus réelles. Les pistes mènent aux plus hauts niveaux du Kremlin.

Plusieurs colis de fret aérien contenant des engins incendiaires ont explosé ou été interceptés en Europe en juillet 2024, notamment à Leipzig. Les autorités allemandes annoncent une avancée significative dans les enquêtes: elles estiment que le renseignement militaire russe, le GRU, est derrière ces attentats transnationaux. C’est ce que rapportent WDR, NDR et le Süddeutsche Zeitung, en évoquant des suspects identifiés ainsi qu’une perquisition effectuée en Allemagne. Peu de détails sur les investigations ont pour l’instant été rendus publics.