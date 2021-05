Le Mexique demande pardon aux Mayas pour 500 ans d'abus

Le gouvernement mexicain a officiellement reconnu les abus qu'a vécu cette communauté. Mais il a aussi dit poursuivre la construction d'une ligne de train controversée qui touche cette population indigène.





Via E-Mail teilen

In Whatsapp teilen

In Messenger teilen

Plus «International»

Le gouvernement mexicain a présenté officiellement lundi ses excuses au peuple indigène maya pour les torts commis à son encontre depuis la conquête espagnole: