En cinq ans, SOS Méditerranée a sauvé plus de 5000 femmes

L’association a été créée en 2015, à Genève, constatant qu’il n’existait pas de dispositif de sauvetage adéquat en mer Méditerranée. L'action de l'ONG se concentre sur des personnes en détresse, naviguant avec des embarcations de fortune et fuyant l’enfer libyen. Près de 40% des membres du personnel à bord sont des femmes. Parmi elles, cinq à six sont sauveteuses et le reste est réparti entre le dispositif médical et celui d'encadrement organisationnel.