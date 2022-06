Des milliers de migrants marchent dans une caravane en direction de la frontière nord, dans la ville de Tapachula, dans l'Etat du Chiapas, au Mexique. Image: sda

Une «caravane» de 15 000 migrants est en route pour les Etats-Unis

Ce mouvement intervient au premier jour du «Sommet des Amériques» qui se tient à Los Angeles.

Une «caravane» de plusieurs milliers de migrants s'est mise en route lundi dans le sud du Mexique avec l'intention de gagner les Etats-Unis.

Le groupe, formé d'hommes, de femmes et d'enfants originaires d'Amérique centrale et du Venezuela, est parti sous la pluie de Tapachula à la frontière du Guatemala vers la frontière avec les Etats-Unis à plus de 3000 km plus au nord, ont constaté un photographe et un vidéaste de l'AFP. Aucun chiffre officiel n'était disponible.

Omar Herrera, un Vénézuélien, a déclaré qu'il avait abandonné son pays et son travail dans une université parce que son salaire «ne (lui) permettait pas de vivre»: «Sans sacrifice, il n'y a pas de victoire», a-t-il ajouté.

«Les migrants ne sont pas des criminels, ce sont des travailleurs internationaux. Nous voulons des visas» Une banderole brandie par des membres de la caravane

A l'occasion du «Sommet des Amériques», le président démocrate Joe Biden espère conclure un accord de coopération régionale sur l'immigration, un sujet explosif qui lui vaut de violentes critiques de l'opposition républicaine.

«Nous disons aux chefs d'Etat des pays qui se réunissent aujourd'hui au Sommet des Amériques que les femmes et les enfants migrants, que les familles des migrants, ne sont pas des monnaies d'échange» pour des intérêts idéologiques et politiques» Luis Garcia, de l'ONG Dignificacion Humana, qui accompagne les migrants

Source de tensions

L'un de ses principaux partenaires en Amérique latine, le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, a confirmé lundi qu'il ne se rendrait pas au sommet, car les Etats-Unis n'y ont pas invité Cuba, le Nicaragua et le Venezuela pour des manquements à la démocratie et aux droits humains.

Les «caravanes» de migrants qui traversent le Mexique sont des sujets de tensions avec les Etats-Unis depuis l'époque du président américain Donald Trump (2017-2021). Le nombre de personnes cherchant à entrer aux Etats-Unis après avoir fui la pauvreté et la violence en Amérique centrale et à Haïti est en hausse constante depuis des mois. (ats/jch)