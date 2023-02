Paco Rabanne est mort

Le grand couturier espagnol Paco Rabanne s'est éteint à l'âge de 88 ans dans le Finistère, en Bretagne.

De son vrai nom Francisco Rabaneda y Cuervo, le créateur a marqué la mode par ses choix visionnaires et audacieux. Mais on le connait également pour ses parfums «blockbusters» comme One Million, Invictus ou encore Black XS.

Devenu célèbre dans les années 60, le couturier s'est illustré plus tard pour ses prédictions excentriques, voire carrément catastrophistes, dont la plupart se sont révélées fausses, mais aussi pour le récit de ses vies antérieures.

«Des vêtements simples dans des matières bizarres»

Fils d'une couturière chez Balenciaga et d'un colonel espagnol fusillé par les franquistes. En 1939, le petit Francisco fuit l'Espagne avec sa famille pour la France, où il grandit sous l'influence de sa mère et de sa grand-mère.

Il s'installe à Paris à l'âge de 17 où il étudie l'architecture à l’Ecole nationale des Beaux-arts. En parallèle, le jeune homme finance ses études avec ses croquis de mode pour de grandes maisons de couture, parmi lesquelles Dior, Givenchy, Nina Ricci ou encore Balenciaga.

Francisco Rabaneda y Cuervo ne deviendra jamais architecte, même si la construction marquera à jamais sa création: métal, plastique, aluminium, disque laser, fibre optique, béton... Autant de matériaux que celui qu'on appelle désormais «Paco Rabanne» n’aura de cesse d'utiliser pour ses robes.

«Je fais des vêtements simples dans des matières bizarres, alors que d’autres imaginent des formes extravagantes dans des textiles classiques», confie-t-il à Paris Match en 1995.

(Développement suit).