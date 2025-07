Un tout nouveau centre de détention pour immigrants sans papiers vient d'ouvrir ses portes en Floride, ce 1er juillet, avec la bénédiction de Donald Trump. Image: ZUMA Press Wire

Trump inaugure Alligator Alcatraz, le nouveau cauchemar des migrants

C'est au cœur d'un marécage rempli d'alligators, de pythons birmans et de panthères que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a planté son tout nouveau centre de détention pour immigrants illégaux. Un lieu forcément controversé pour ses conditions jugées «inhumaines» - mais Donald Trump s'en «fiche complètement», comme il l'a asséné lors d'une visite mardi. On vous fait visiter?

«Bienvenue à Alligator Alcatraz!» a lancé Ron DeSantis, en accueillant le président américain à bras ouverts, ce 1er juillet. Avant d'ajouter en gloussant: «J'aime bien ce nom, d'ailleurs».

Alligator Alcatraz. Le lieu porte bien son nom, en effet. Situé au cœur des Everglades, un parc naturel situé à quelques dizaines de kilomètres de Miami (et à moins de 80 kilomètres du manoir de Trump, Mar-a-Lago), réputé pour ses marécages et les quelque 200 000 alligators qui peuplent ses eaux tièdes et inhospitalières.

Donald Trump et la secrétaire à la Sécurité intérieure Kristi Noem, en compagnie du gouverneur de Floride Ron DeSantis et d'autres dirigeants, ont assisté à l'ouverture d'Alligator Alcatraz. Image: REUTERS

Si le centre doit son nom à l'ancienne île-prison de San Francisco que Donald Trump compte d'ailleurs rouvrir, les conditions de détention n'ont rien à envier à la tristement célèbre prison où Al Capone a été incarcéré. «Il pourrait même être tout aussi bien», s'est extasié le président américain en inspectant les lieux, ce mardi, dans la torpeur floridienne.

L'un des nombreux alligators qui peuplent les eaux tièdes aux abords de l'aérodrome Dade-Collier. Image: AFP

Non seulement la faune du coin n'a rien de foncièrement sympathique, mais la région est également sujette aux tornades et aux ouragans. Des conditions difficiles qui en font le spot idéal pour dissuader les sans-papiers de tenter le voyage jusqu'en Floride.

«Si, pour une raison ou une autre, quelqu'un réussissait à s'échapper, où irait-il? Il faudrait esquiver les alligators sur 80 kilomètres pour tenter d'atteindre… non, ça n'arrivera pas. Donc, c'est la sécurité la plus totale» Ron DeSantis, lors de la visite mardi

Construction-éclair

Il n'aura fallu que huit jours pour construire l'ensemble du complexe, situé sur une piste d'atterrissage peu fréquentée de l'aéroport de formation Dade-Collier. Lequel, selon Ron DeSantis, pourrait d'ailleurs servir à acheminer rapidement des immigrants illégaux vers des pays tiers, si une expulsion est jugée nécessaire.

L'aéroport Dade-Collier devait initialement être cinq fois plus grand que l'aéroport JFK de New York et devenir une plaque tournante internationale pour les jets supersoniques. Image: AP Office of Attorney General Ja

Le camp consiste désormais en une ville de tentes, remplies d'alignées de lits superposés, enfermés dans des cages grillagées. Ces mêmes pavillons de toile blanche sont utilisés pour héberger les secouristes ou les personnes déplacées après des catastrophes naturelles, selon le bureau du gouverneur.

Pour leurs occupants, ces tentes constitueront le seul abri contre les éléments, alors que les températures atteignent les 32°C et que les prévisionnistes s'attendent à une saison des ouragans chargée, avec de puissantes tempêtes.



Une fois terminé, le centre pourra accueillir jusqu'à 5000 migrants dans l'attente de leur expulsion, selon des responsables à CNN. Image: AFP

Qu'on se rassure, toutefois. N'étant pas complètement inhumain, Ron DeSantis a assuré lors d'une visite de Fox News la semaine passée qu'un certain nombre de grandes unités de climatisation portables seront utilisées pour refroidir les structures du site. Et en cas de conditions météorologiques particulièrement extrêmes, des plans d'évacuation seront mis au point pour les occupants de l'installation.



Après tout, comme l'a promis le gouverneur de Floride, qui semble opérer à un rapprochement politique avec Donald Trump après des mois de rivalité pour l'élection présidentielle... Il s'agit de garder des conditions de vie «humaines» à Alligator Alcatraz.

Le centre Alligator-Alcatraz a non seulement été conçu pour être «entièrement autonome», mais surtout «temporaire». Image: REUTERS

Selon Todd Lyons, directeur par intérim du Service de l'immigration et des douanes des Etats-Unis, à la chaîne NBC News, le site peut d'ores et déjà accueillir 500 détenus et sera agrandi pour en héberger jusqu'à 3000. L'endroit devrait comprendre une bibliothèque juridique ainsi qu'une installation récréative (une grande tente avec climatisation et gazon artificiel au sol).



Des rangées de lits superposés disposées à l'intérieur de zones clôturées, sous une tente blanche climatisée. Image: REUTERS

Le complexe et l'idée de voir des migrants poursuivis par des alligators a semblé beaucoup réjouir Donald Trump mardi, qui verrait bien d'autres installations similaires dans «davantage d'Etats».

«C'est controversé, mais je m'en fiche complètement» Donald Trump, après avoir même avancé l'idée d'expulser des criminels qui auraient été naturalisés américains

«Les serpents sont rapides, mais les alligators... On va leur apprendre comment échapper à un alligator, ok? S'ils s'évadent de prison, comment s'enfuir: ne courez pas en ligne droite, courez comme ça», s'est amusé le président américain, en dessinant un zigzag avec sa main. «Et vous savez quoi? Vos chances augmentent de 1%.»



Un lieu forcément très controversé

Pendant que les républicains de l'Etat célébraient ce nouveau centre comme une installation «à faible coût» renforcée par Mère Nature, le projet n'a pas manqué de susciter l'indignation, non seulement de la part des militants des droits de l'immigration et des écologistes, mais aussi des membres de la communauté indigène de l'Etat, qui voient le projet comme une menace pour leurs terres sacrées.

Dans la réserve nationale de Big Cypress, où se trouve la piste d'atterrissage, subsistent en effet 15 villages traditionnels miccosukee et séminole, ainsi que des lieux de cérémonie, de sépulture et autres lieux de rassemblement.

Une manifestation contre le site organisée ce samedi aux abords de l'aérodrome. Image: AFP

La maire du comté de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, a également exprimé ses inquiétudes quant à l'impact du logement de milliers de personnes si près d'une source essentielle d'eau potable en Floride. De fait, les associations de défense de l'environnement semblent partager ses inquiétudes, et plusieurs d'entre elles, dont les «Amis des Everglades», ont intenté un procès contre l'administration DeSantis vendredi pour tenter de stopper le projet.



«Ce projet est non seulement cruel, mais il menace également l'écosystème des Everglades, que les contribuables de l'Etat et du gouvernement fédéral ont consacré des milliards à protéger» Eve Samples, directrice générale des Amis des Everglades, dans un communiqué

Ce procès ne semble guère inquiéter le gouverneur Ron DeSantis, qui a assuré que l'installation n'aurait «aucun impact» sur l'environnement. «Ce n'est pas comme si nous allions commencer à installer des égouts permanents et tout le reste. Tout est temporaire. Nous allons tout installer et tout démonter», a-t-il balayé.

Reste que, comme le souligne à juste titre la chaîne CNN, la dureté performative de l'approche de l'administration en matière d'immigration ressemble de plus en plus à une «blague de mauvais goût». Une impression encore renforcée par les nouveaux produits dérivés «Alligator Alcatraz» lancés par le Parti républicain de Floride. Parmi les goodies: des casquettes, des porte-gobelets, des tasses et des grenouillères pour bébés.