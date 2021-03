International

Moyen-Orient

Un porte-conteneurs bloque le canal de Suez



Un porte-conteneurs bloque le canal de Suez

Image: sda

Un porte-conteneurs géant bloque le canal de Suez, en Egypte. Le trafic maritime s'est arrêté sur l'une des routes commerciales les plus fréquentées au monde.

Le MV Ever Given, un navire taïwanais long de 400 mètres et large de 59 mètres, est en travers du canal de Suez, en Egypte. Il empêche tout trafic, tandis que des engins d'excavation travaillent à le débloquer. Selon le site de surveillance maritime Vessel Finder, le navire était en route pour Rotterdam.

«Le porte-conteneurs s'est échoué accidentellement, probablement après avoir été frappé par une rafale de vent»

L'agence Bloomberg a indiqué qu'à la suite de l'incident, plus de 100 navires étaient en attente de pouvoir emprunter le canal de Suez.

10% du trafic maritime

Inauguré en 1869, le canal de Suez assure le passage de 10% du commerce maritime international. Près de 19 000 navires l'ont emprunté l'année dernière. Le canal est une source essentielle de revenus pour l'Egypte, à laquelle il a rapporté en 2020 plus de 5,6 milliards de dollars.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a annoncé en 2015 un projet de développement du canal visant à réduire les temps d'attente et à doubler le nombre des navires l'utilisant d'ici à 2023. (ats)

Plus d'articles «Actu» Sur quoi Monsieur Prix s'est battu pour nous faire économiser? Link zum Artikel Ces îles sont à vendre et il y en a (presque) pour toutes les bourses Link zum Artikel Youpi! Ce dimanche, la Suisse gagne une heure de soleil Link zum Artikel Le Covid permet au cinéma suisse de régater avec Hollywood Link zum Artikel Pierre Ménès présente ses excuses suite aux accusations d'agression Link zum Artikel Montrer tous les articles