bien ensoleillé
DE | FR
burger
International
Moyen-Orient

7 octobre: Israël en état d'alerte et met en garde le Hamas

Israeli soldiers are deployed during an Israeli army raid in the occupied West Bank refugee camp of Askar, near Nablus, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed) Israel Palestinians West Bank
L'armée israélienne a été appelée à augmenter son niveau de vigilance (image d'archives).Keystone

Israël prêt à «tout scénario» avant le 7 octobre

L'Etat hébreu relève son état d'alerte à l'approche des commémorations et met en garde le Hamas contre toute attaque.
06.10.2026, 10:0306.10.2026, 10:03

Le ministre de la Défense israélien a ordonné mardi à l'armée israélienne d'augmenter son niveau de vigilance et de se tenir prête à «tout scénario possible» dans la bande de Gaza à la veille des commémorations du 7-Octobre.

Israël Katz a donné ces instructions «à la lumière de renseignements concernant des velléités du Hamas de tenter de mener des attaques et des attentats contre nos forces», a déclaré son ministère dans un communiqué.

«Si nos forces venaient à subir des pertes, ce sont le Hamas et la population de Gaza qui en paieraient le prix fort, dans des proportions considérables»

Cette menace intervient dans un climat chargé à la veille du troisième anniversaire de l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, déclenchant une riposte dévastatrice qui a ravagé la bande de Gaza. Les autorités israéliennes redoutent des tentatives d'embuscade contre les postes militaires israéliens situés dans la zone de Gaza contrôlée par l'armée ou d'enlèvements de soldats.

FILE -Israeli Defense Minister Israel Katz makes statements with his Greek counterpart Nikos Dendias after their meeting in Athens, Greece, Tuesday, Jan. 20, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis, File) ...
Israël KatzKeystone

L'armée israélienne a régulièrement mis en garde le gouvernement durant les derniers mois de tentatives du Hamas de rétablir ses capacités.

Le Hamas n'aura plus jamais «aucun pouvoir»

Lors de la cérémonie officielle commémorant l'attaque du 7-Octobre lundi à Jérusalem, le premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que le Hamas n'aurait plus jamais «aucun pouvoir» dans la bande de Gaza.

Selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles, 1221 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7-Octobre, en majorité des civils. Et 251 autres ont été enlevées et emmenées à Gaza par les hommes du mouvement islamiste palestinien.

On a vu le documentaire que Netanyahou ne veut pas que vous voyiez
On a vu le documentaire que Netanyahou ne veut pas que vous voyiez

L'offensive lancée en représailles par Israël à Gaza a fait plus de 74 200 morts, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. (jzs/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
1
Il a un plan pour faire vaciller Poutine le 20 septembre à midi
de Anna KORKMAN, finlande
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
10
Pourquoi Trump a promis un bon gros chèque à tous les Américains
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Paris: le ticket de transport en carton va disparaître
Netanyahou redoute cet homme
Netanyahou redoute cet homme
de Pierre Heumann, Tel Aviv
Thèmes
Départs en série à l'ONU au début du discours de Netanyahou
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Plus de 4000 mineurs en garde à vue après les violences en France
Plus de 5000 personnes ont été placées en garde à vue depuis le début des violences en marge du mouvement lycéen en France. Près de neuf sur dix sont mineures et 14 personnes ont été placées en détention provisoire.
Plus de 5000 personnes, dont 87% de mineurs, ont été placées en garde à vue depuis le début des violences en marge du mouvement des lycéens commencé mi-septembre. Quatorze placements en détention provisoire ont été ordonnés, a indiqué lundi la Chancellerie.
L’article