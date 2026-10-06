L'armée israélienne a été appelée à augmenter son niveau de vigilance (image d'archives). Keystone

Israël prêt à «tout scénario» avant le 7 octobre

L'Etat hébreu relève son état d'alerte à l'approche des commémorations et met en garde le Hamas contre toute attaque.

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Le ministre de la Défense israélien a ordonné mardi à l'armée israélienne d'augmenter son niveau de vigilance et de se tenir prête à «tout scénario possible» dans la bande de Gaza à la veille des commémorations du 7-Octobre.

Israël Katz a donné ces instructions «à la lumière de renseignements concernant des velléités du Hamas de tenter de mener des attaques et des attentats contre nos forces», a déclaré son ministère dans un communiqué.

«Si nos forces venaient à subir des pertes, ce sont le Hamas et la population de Gaza qui en paieraient le prix fort, dans des proportions considérables»

Cette menace intervient dans un climat chargé à la veille du troisième anniversaire de l'attaque sans précédent menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, déclenchant une riposte dévastatrice qui a ravagé la bande de Gaza. Les autorités israéliennes redoutent des tentatives d'embuscade contre les postes militaires israéliens situés dans la zone de Gaza contrôlée par l'armée ou d'enlèvements de soldats.

Israël Katz Keystone

L'armée israélienne a régulièrement mis en garde le gouvernement durant les derniers mois de tentatives du Hamas de rétablir ses capacités.

Le Hamas n'aura plus jamais «aucun pouvoir»

Lors de la cérémonie officielle commémorant l'attaque du 7-Octobre lundi à Jérusalem, le premier ministre Benjamin Netanyahu a affirmé que le Hamas n'aurait plus jamais «aucun pouvoir» dans la bande de Gaza.

Selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles, 1221 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7-Octobre, en majorité des civils. Et 251 autres ont été enlevées et emmenées à Gaza par les hommes du mouvement islamiste palestinien.

L'offensive lancée en représailles par Israël à Gaza a fait plus de 74 200 morts, selon le ministère de la Santé contrôlé par le Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU. (jzs/afp)