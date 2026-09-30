Un vol Dubaï-Tel-Aviv signale un possible détournement

Alerte au détournement sur un vol Dubaï-Tel-Aviv: «Du sang dans le cockpit»

Deux avions de chasse israéliens ont décollé après l’alerte lancée par un vol Dubaï-Tel-Aviv. Les deux pilotes se seraient en réalité violemment disputés.

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Un avion de la compagnie aérienne à bas prix Flydubai a lancé un appel de détresse mercredi matin, selon Flightradar24. Les circonstances étaient dans un premier temps peu claires. D'après plusieurs médias, l'appareil a transmis un code indiquant un possible détournement.

Deux avions de chasse israéliens auraient alors décollé, faute de pouvoir établir le contact avec les pilotes. Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israel Katz se seraient réunis en urgence.

Environ 180 passagers se trouvaient à bord de l'appareil, rapporte le Times of Israel. Les pilotes auraient d'abord transmis le code international d'urgence 7700, puis le code 7500, qui signale un possible détournement ou une intervention illicite. L'avion a temporairement disparu des sites de suivi des vols. Il avait ensuite mis le cap sur l'aéroport de Tabuk, en Arabie saoudite.

Une bagarre entre pilotes?

Selon le Times of Israel, l'appareil y a effectivement atterri. Peu après, l'alerte concernant un possible détournement a été levée: une dispute entre les deux pilotes serait à l'origine de l'incident. Celle-ci aurait été si violente qu'ils en seraient venus aux mains. Selon plusieurs médias, la compagnie aérienne a confirmé qu'une altercation était à l'origine du signal de détresse. L'avion a atterri sans encombre à Tabuk.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré peu après que la situation était sous contrôle et que les passagers israéliens étaient en route vers Israel. L'un d'entre eux a raconté à la chaîne israélienne Channel 12 qu'un mouvement de panique avait éclaté à bord. «Nous avons entendu des cris, il y avait du sang dans le cockpit», a-t-il raconté.

Rapatriement

Le gouvernement israélien a, par ailleurs, annoncé mercredi prendre des mesures pour rapatrier les passagers israéliens qui se trouvaient à bord de l'avion.

La situation «est sous contrôle, et toutes les mesures nécessaires sont en train d'être prises afin de permettre le retour des passagers israéliens en toute sécurité», a déclaré le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Développement suit

(vro/jzs)