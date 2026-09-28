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Comment le passeport de Schwarzenegger est devenu une affaire politique

Arnold Schwarzenegger est né en Autriche, a fait carrière aux Etats-Unis avant de devenir gouverneur de Californie. L’histoire de sa nationalité est, elle aussi, intéressante.

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«I'll be back» est sans doute la réplique la plus célèbre d’Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator. D’une certaine manière, elle vaut aussi pour son ancienne patrie, l’Autriche. Car sur le plan juridique, la star hollywoodienne ne l’a jamais vraiment quittée.

Schwarzenegger est né en 1947 à Thal, près de Graz, en Autriche. Il s’est ensuite installé aux Etats-Unis, où il est d’abord devenu mondialement célèbre comme culturiste, puis comme acteur. Le 17 septembre 1983, il a franchi une nouvelle étape importante: Schwarzenegger est devenu citoyen américain.

Arnold Schwarzenegger en mars 2026. Image: www.imago-images.de

En temps normal, celui qui est aujourd’hui âgé de 79 ans aurait ainsi perdu sa nationalité autrichienne. Mais Schwarzenegger avait pris ses précautions.

Schwarzenegger a obtenu une dérogation en Autriche

L’Autriche fait partie des pays qui appliquent des règles relativement strictes en matière de double nationalité. En principe, un Autrichien qui acquiert volontairement une autre nationalité perd sa nationalité autrichienne. Il existe toutefois des exceptions, notamment lorsque les autorités compétentes ont préalablement autorisé la personne concernée à conserver sa nationalité autrichienne. C’est précisément cette autorisation que Schwarzenegger a obtenue avant de devenir Américain.

La star de Terminator possède donc encore aujourd’hui les deux nationalités. C’était également le cas pendant sa carrière politique. De 2003 à 2011, Schwarzenegger a dirigé l’Etat américain de Californie en tant que gouverneur en possédant aussi la nationalité autrichienne. Cette fonction très exposée a toutefois failli lui coûter cette dernière.

Une affaire politique

En tant que gouverneur de Californie, il lui incombait notamment de statuer sur les recours en grâce de détenus condamnés à mort. Sa position sur la peine capitale a valu à Schwarzenegger de vives critiques dans son pays d’origine. En janvier 2005 déjà, Schwarzenegger avait rejeté le recours en grâce de Donald Beardslee, condamné à mort. Ce dernier a ensuite été exécuté. Il s’agissait de la première exécution en Californie depuis trois ans.



L’écologiste autrichien Peter Pilz avait alors demandé que Schwarzenegger soit déchu de sa nationalité autrichienne. Selon lui, la peine de mort était incompatible avec les principes autrichiens et européens. Il estimait également que le comportement de l'acteur/politicien nuisait à l’image de l’Autriche.

En décembre de la même année, le conflit s’était de nouveau envenimé lorsque Schwarzenegger rejetait également le recours en grâce de Stanley «Tookie» Williams, condamné à mort. Cofondateur du tristement célèbre gang de rue des Crips, Williams avait été condamné à la peine capitale pour quatre meurtres et a été exécuté le 13 décembre 2005. Peter Pilz a alors renouvelé sa demande de déchéance de la nationalité autrichienne, sans que celle-ci n’aboutisse. Le Terminator a conservé son passeport autrichien.

Quel passeport Schwarzenegger utilise-t-il pour voyager?

Posséder deux nationalités peut aussi signifier avoir deux passeports. Cela ne veut toutefois pas dire qu’une personne binationale peut choisir librement lequel présenter à chaque frontière.

Pour Schwarzenegger, la règle est claire, du moins lorsqu’il voyage à destination ou au départ des Etats-Unis. Les citoyens étasuniens doivent utiliser leur passeport américain pour entrer aux Etats-Unis et en sortir. Selon le Département d’Etat américain, cette obligation s’applique expressément aussi aux personnes qui possèdent une autre nationalité.

Schwarzenegger ne pourrait donc pas simplement utiliser son passeport autrichien pour entrer aux Etats-Unis comme touriste autrichien avec une autorisation Esta. (dom/trad. hun)