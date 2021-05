Les premiers demi-finalistes de l'Eurovision 2021 sont...

International

C'est le grand retour de l'Eurovision. Avant la grande finale samedi 22 mai, deux demi-finales: la première a eu lieu dans la nuit de mardi et la deuxième demi-finale aura lieu jeudi, avec la Suisse représentée par Gjon's Tears.

Après deux ans d'attente (l'édition 2020 ayant été annulée à cause de la pandémie), l'Eurovision a fait son grand retour ce mardi à la Ahoy Rotterdam (Pays-Bas). En attendant la grande finale de samedi, seize pays était en course pour la première demi-finale. La seconde demi-finale se tiendra jeudi, avec la Suisse et Gjon's Tears. Voici la liste des premiers qualifiés:

Lituanie

The Roop est un groupe lituanien, aux tenues jaune poussin et une chorégraphie originale. L'addition permet aux Baltes de décrocher leur ticket pour la finale.

Russie

Manizha a commencé sa chanson vêtue d'une immense robe confectionnée à partir de tissus reçus de toutes les régions de la Russie et montée sur roulettes. Puis, elle l'a laissée pour chanter son ode aux femmes russes, les encourageant à ne pas se laisser faire face à l'adversité.

Suède

La Suède, grande habituée des finales de l'Eurovision ne déroge pas à la règle. Tusse a assuré son passage en finale. Il a d'ailleurs sorti une version en français de son Voices.

Chypre

Dans sa danse endiablée, Elena Tsagrinou ressemble par moments à un collage d'Alejandro et de Bad Romance de Lady Gaga.

Norvège

Les programmateurs ont de l'humour en ayant choisi de faire s'enchaîner le El Diablo chypriote avec le Fallen Angel norvégien.

Belgique

Geike Arnaert, dans cette chanson, parle d'une femme se réveillant au côté de son amant de la veille et ne compte pas passer le reste de sa vie avec lui.

Azerbaïdjan

Efendi se prend pour Mata Hari. On ne sais pas si Mata Hari, danseuse néerlandaise accusée d'espionnage et fusillée en France pendant la Première guerre mondiale a apprécié l'hommage.

Ukraine

Tradition et modernité. Go_A mêle la vesnyanka, une danse du printemps traditionnelle ukrainienne, avec de l'électro dance.

Malte

Le titre de la chanson, «Je me casse», n'était pas prémonitoire: Destiny reste en course.

Israël

Eden Alenea a osé faire exploser tous les verres de la salle avec sa «Whistle note» («voix de sifflet») à la fin.

Et vous, qui est votre favori? (ga)

