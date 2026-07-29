Les mégastars sud-coréennes étaient largement pressenties pour briguer plusieurs des prix les plus prestigieux des Grammy Awards. Keystone

Le groupe BTS renonce aux Grammy Awards pour une raison précise

Le groupe sud-coréen de K-pop BTS a annoncé mercredi qu'il ne soumettrait pas sa candidature aux Grammy Awards 2027. Cette décision fait suite à l'introduction de nouvelles catégories par l'association organisatrice, dont une spécifiquement consacrée à la pop asiatique.

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Le groupe a estimé que la musique ne devrait pas être jugée en fonction de la langue ou de l'origine géographique.

«Nous avons décidé de ne pas participer aux Grammy Awards cette année», ont déclaré les membres de BTS dans des messages publiés simultanément sur leurs comptes Instagram respectifs.



«Nous espérons que (notre) musique est écoutée et appréciée pour ce qu'elle est, plutôt que d'être rangée dans une catégorie en fonction de la région ou de la langue»

Les mégastars sud-coréennes étaient largement pressenties pour briguer plusieurs des prix les plus prestigieux des Grammy Awards, dont celui de l'Album de l'année, après le succès immense de leur dernier album ARIRANG.

BTS est le premier groupe sud-coréen à dominer le classement américain de ventes de singles Billboard, une performance accomplie avec «Dynamite» (2020), leur premier succès chanté intégralement en anglais.



Aucun Grammys remporté

Bien que s'étant produits lors de la cérémonie des Grammys et ayant reçu plusieurs nominations, notamment dans la catégorie des meilleurs clips vidéo, les membres du groupe n'ont jamais remporté de prix.

ARIRANG, titre inspiré par une chanson folklorique sud-coréenne, comprend d'importantes parties chantées en anglais et explore des thèmes comme l'identité coréenne. Cet album consacre le retour des membres du groupe à la musique après une interruption pour accomplir leur service militaire.

Ce titre n'aurait pas pu être qualifié pour la nouvelle catégorie «meilleure performance de musique pop asiatique» des Grammy Awards, car celle-ci exige que les paroles des chansons «fassent un usage significatif» d'au moins une langue asiatique.



Cinq nouvelles catégories

La Recording Academy, association organisatrice des Grammy Awards, avait annoncé en juin la création de cinq nouvelles catégories.

La Recording Academy a indiqué que ce nouveau prix visait à récompenser «l'excellence artistique des prestations de pop asiatique, originaires ou largement reconnues sur les marchés asiatiques, incluant notamment la K-pop, la J-pop et la C-pop».

Cette décision a suscité des réactions mitigées en ligne, certains critiques estimant qu'elle enfermait les artistes asiatiques dans une catégorie à part, au lieu de les reconnaître aux côtés de leurs pairs à l'échelle mondiale. (sda/ats/afp)