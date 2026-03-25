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Le concert du retour de BTS vu par 18,4 millions de personnes

Le concert du retour de BTS vu par plus de 18 millions de personnes
BTS sur scène, à Séoul.Keystone

Le concert du retour de BTS vu par plus de 18 millions de personnes

Le groupe de K-pop s'est retrouvé sur scène pour la première fois après une pause de près de quatre années. Le concert a été visionné par quelque 18,4 millions de personnes sur Netflix.
25.03.2026, 06:2825.03.2026, 06:28

Quelque 18,4 millions de personnes ont visionné à travers le monde le concert donné samedi par les superstars de la K-pop BTS pour leur retour sur scène, a annoncé Netflix mercredi.

Selon le géant américain du streaming, l'audience de l'événement organisé samedi soir à Séoul, en Corée du Sud, prouve que «l'influence du groupe n'a fait que se renforcer» pendant leur pause de près de quatre ans, selon un communiqué.

Le nouvel album de BTS cartonne

La retransmission en direct depuis la place Gwanghwamun, au coeur de la capitale sud-coréenne, s'est classée dans le Top 10 hebdomadaire de Netflix dans 80 pays et a décroché la première place dans 24 pays, a-t-il précisé.

Le groupe s'est retrouvé sur scène pour la première fois après une pause de près de quatre années pour cause de service militaire obligatoire de ses sept membres.

15 000 policiers déployés

L'événement a attiré plus de 100 000 fans dans le centre de Séoul, a déclaré Hybe, le label du groupe. En deçà des 260 000 personnes attendues par la police locale en amont.

Les fans agitaient une mer de bâtons lumineux et chantaient en choeur les tubes du boys band, tandis que des écrans géants installés un peu partout sur le site permettaient à la foule de suivre le concert.

La sécurité était maximale pour le concert, avec quelque 15 000 policiers et agents de sécurité mobilisés, des barrières le long des routes et plusieurs sites fermés.

BTS est de retour

Le dernier album du groupe, «Arirang», sorti vendredi, est présenté comme le reflet de l'identité coréenne de ce groupe en pleine maturité. Il s'est vendu à presque quatre millions d'exemplaires dès le premier jour, selon le label.

Les superstars de la K-pop vont désormais embarquer pour une tournée mondiale qui débutera le 9 avril à Goyang, dans la banlieue de Séoul. Avec au moins 82 dates dans 34 villes, ils passeront en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique Latine et en Europe. (ats)

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