Le magnat de la K-pop derrière BTS est menacé d’arrestation

Bang Si-hyuk (au centre) est l'homme derrière l'immense groupe pop BTS, composé de sept membres. Image: Instagram

Le magnat de la K-Pop derrière BTS est dans la sauce

Le fondateur de l’agence à laquelle appartient le groupe BTS est sous le coup d'un mandat d'arrêt pour fraude aux investisseurs. Une tuile qui arrive en plein moment où le boys band effectue une tournée mondiale.



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Alors que le groupe star de la K-pop BTS est lancé depuis le 9 avril dans une tournée mondiale qui joue à guichets fermés, c'est le magnat de la pop coréenne, à qui le boys band doit son existence à travers l’agence Hybe Corporation, qui se retrouve sous les projecteurs.

Comme le relève la BBC, Bang Si-hyuk pourrait être arrêté pour des faits de fraude avant l'entrée en bourse de son entreprise valorisée à 7,3 milliards de dollars. Il est soupçonné d'avoir illégalement gagné près de 100 millions de francs suisses dans un système de fraude aux investisseurs.

L'homme d'affaires fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument trompé des investisseurs en 2019 en minimisant les projets d’introduction en Bourse de la compagnie Hybe, tout en s’y préparant en secret. Celui-ci aurait nié toute intention d’entrer en Bourse et aurait incité ses financiers à vendre leurs parts à un fonds de capital-investissement auquel il était lié, avant que la société ne procède finalement à son introduction en Bourse en 2020.

Bang Si-hyuk, président de Hybe, le 28 août 2023 à Santa Monica, en Californie Image: Billboard

La police pense que ce fonds aurait versé à Bang Si-hyuk environ 200 milliards de wons (soit 105 millions de CHF) dans le cadre d’un accord parallèle lui promettant 30% des bénéfices réalisés sur la vente des actions. L'enquête a donné lieu à des perquisitions au siège de l'entrepriseHybe, au gel de certains de ses actifs et à des appels à démissionner de son poste de président de la société.

Ces démêlés avec la justice mettent l'entreprise dans la tourmente, alors que sa poule aux œufs d’or, le boys band BTS, a entamé une tournée mondiale après quatre ans d'absence. Avec ses 85 concerts prévus dans 34 villes à travers le monde, la tournée de BTS pourrait surpasser les recettes du «Eras Tour» de Taylor Swift, qui était déjà la tournée de tous les records.