C'est l'histoire d'un jeune garçon qui danse dans un théâtre puis tout se transforme en ruines. La séquence suivante, une enfant fuit des bombardements avec sa mère. Les premières images du clip 2step d'Ed Sheeran nous rappellent étrangement les bâtiments détruits des villes ukrainiennes. Et ce n'est pas un hasard, le chanteur britannique a collaboré avec un membre du groupe ukrainien Antytila et dévoile une vidéo pleine d'émotion.

L'accord entre le PS et les Insoumis est à bout touchant

En vue des législatives de juin en France, les socialistes sont le dernier parti à gauche à n'avoir toujours pas conclu d'accord définitif avec la France insoumise. Mais le deal résistera-t-il partout jusqu'au scrutin?

Les communistes ont signé. Les écologistes aussi. Il ne manque plus que le Parti socialiste. On apprend ce mercredi matin qu'un «accord de principe» a été trouvé entre les socialistes d'Olivier Faure et les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, autour duquel une alliance électorale est en train de se bâtir en vue des élections législatives des 12 et 19 juin en France.