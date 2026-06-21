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Canicule en France: la Fête de la musique sous haute surveillance

Canicule en France: la Fête de la musique sous haute surveillance

Des concerts sont annulés et l’alcool interdit dans plusieurs départements en vigilance rouge, alors qu’une chaleur exceptionnelle perturbe la 45e Fête de la musique.
21.06.2026, 17:2221.06.2026, 17:22
A sign outside a pharmacy displays a temperature of 37 degrees Celsius (98.6 degrees Fahrenheit) in Paris, Sunday, June 21, 2026. France Extreme Weather Heat
L’édition 2026 est marquée par une canicule exceptionnelle, avec des températures pouvant atteindre 41°C dans plusieurs régions.Keystone

Qui osera se déhancher sous le soleil brûlant? La Fête de la musique en France s'annonce fortement perturbée dimanche par la canicule, en particulier dans les 35 départements placés en vigilance rouge, un record, où la consommation d'alcool sera prohibée.

Un certain nombre de villes ont annulé les concerts prévus pour la 45e Fête de la musique, rendez-vous annuel des musiciens amateurs ou confirmés dans les rues et bars du pays, tandis que Météo-France anticipe 41°C par endroits dimanche.

À Paris, comme à Lyon ou Strasbourg, la municipalité a choisi de maintenir l'événement. Afin de «pouvoir l'ordonner et l'encadrer plutôt que de la subir», a expliqué le maire de la capitale, Emmanuel Grégoire.

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Dans la capitale et son agglomération, 4800 policiers et gendarmes ainsi que 2500 sapeurs-pompiers seront mobilisés, selon la préfecture de police de Paris. Les cortèges seront interdits sur les «quais bas» pour «éviter tout risque de chute dans la Seine».

Pas d'alcool

Pour éviter au maximum malaises et troubles à l'ordre public, la consommation d'alcool sera interdite sur la voie publique dans les départements en vigilance rouge canicule – le niveau d'alerte le plus élevé -, ainsi que dans quelques autres en orange.

Au total, quelque 53 millions de Français sont concernés par les vigilances rouge et orange, essentiellement dans le centre et l'ouest du pays.

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Et la «consigne» a été donnée de ne pas proposer d'alcool dans les évènements organisés par l'État, a annoncé le gouvernement, qui a activé une cellule interministérielle de crise.

«L'alcool et les températures élevées ne font vraiment pas bon ménage», a expliqué la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, dans le quotidien Le Parisien.

«Ce n'est pas un message moralisateur, mais scientifique: l'alcool bloque une hormone qui retient l'eau dans le corps, donc vous vous déshydratez davantage.»

Gratuite et ouverte à toutes les musiques depuis 1982, la Fête de la musique donne l'occasion à de nombreux bars d'attirer les clients.

Météo-France prévoit un «épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle» dans la zone allant de la région parisienne aux Pyrénées-Atlantiques «dans le sud-ouest et avance que» les 41°C pourront être atteints par endroits.

La canicule frappe plusieurs autres pays européens comme le Royaume-Uni et l'Espagne, où une vague de chaleur extrême doit toucher la majeure partie du pays ainsi que les îles Baléares à partir de dimanche.

Selon le consensus scientifique, le changement climatique induit par l'activité humaine rend plus intenses les phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur. (dal/ats/afp)

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