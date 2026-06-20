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Alerte canicule: Voici où il fait le plus chaud en Suisse

Alerte canicule: voici où il fait le plus chaud en Suisse

Avec la canicule qui sévit actuellement, les Suisses vont être de plus en plus nombreux à aller chercher à se raffraichir dans les cours d&#039;eau du pays.
Avec la canicule qui sévit actuellement, les Suisses vont être de plus en plus nombreux à aller chercher à se raffraichir dans les cours d'eau du pays.Image: montage watson
Malgré les orages de vendredi soir, la vague de chaleur que subit actuellement la Suisse ne s'essouffle pas. Il fera à nouveau (très) chaud ce week-end: voici les températures en temps réel.
20.06.2026, 12:4920.06.2026, 13:40

De violents orages ont apporté un rafraîchissement temporaire en Suisse dans la nuit de vendredi à samedi. Dans la plupart des localités, les températures sont descendues en dessous de la barre des 20 degrés.

Il fera toutefois à nouveau très chaud en journée samedi, un peu partout en Suisse.

En Suisse romande, en pleine, le thermomètre grimpera jusqu'à 34 °C à Sion, 33°C à Genève et 31°C à Lausanne, avec une alerte canicule en tous ces lieux, avertit MétéoSuisse.

Canicule: Genève prend des mesures pour protéger les enfants

Températures en temps réel 👇

C'est Bâle qui détient le record de température, avec une alerte canicule «fort danger» de degré 4, c'est-à-dire jusqu'à 35°C.

Des orages font des dégâts à Zurich

Vendredi soir, des orages accompagnés de fortes pluies, de grêle et de rafales de vent ont balayé le pays. Selon SRF Meteo, plus de 15 000 éclairs ont été enregistrés dans tout le pays. Des grêlons de la taille de balles de golf sont également tombés.

La ville de Zurich a été particulièrement touchée. Des arbres renversés et des caténaires arrachées ont entraîné des perturbations dans la circulation des tramways et des bus.

A propos des dégâts à Zurich 👇

Plusieurs blessés dans la région zurichoise à la suite d'une tempête

Ces orages ont succédé à une vague de chaleur qui, selon Meteonews, pourrait être d’une durée historique. Vendredi, des températures nettement supérieures à 30 degrés ont de nouveau été enregistrées en Suisse. Le record du jour a été enregistré à Schaffhouse, où le thermomètre a atteint 35,7 degrés, établissant ainsi un nouveau record pour le mois de juin. (btr/dag/ats)

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