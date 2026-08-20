Il serait l'une des plus grandes stars internationales à venir chanter en Russie depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine. Keystone

En Russie, les concerts annoncés de Kanye West font des vagues

La venue annoncée du rappeur américain Kanye West, dit Ye, pour des concerts en Russie en octobre a provoqué dans le pays des réactions passionnées et contrastées, le porte-parole du Kremlin étant même interrogé sur le sujet jeudi.

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Le rappeur, dont les concerts ont été interdits dans plusieurs salles européennes en raison de ses propos antisémites, a annoncé cette semaine qu'il se produirait à Saint-Pétersbourg les 10 et 11 octobre.

Il serait l'une des plus grandes stars internationales à venir chanter en Russie depuis le début de l'offensive contre l'Ukraine, la plupart des artistes choisissant de ne plus se rendre dans le pays.

Jeudi, une journaliste a demandé au porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, lors de son briefing quotidien avec la presse, si le président Vladimir Poutine comptait rencontrer Kanye West lors de sa venue. «Mais enfin, ce n'est pas notre domaine», a répondu le porte-parole, l'air un peu amusé.



«C'est l'administration présidentielle, pas un concert de musique»

La perspective d'une rare visite d'un artiste occidental, qui plus est d'un rappeur aussi controversé, a provoqué nombre de réactions allant des mèmes humoristiques aux condamnations dans les médias et réseaux sociaux russes.



Quasi guichets fermés déjà

Plus de 100'000 billets ont déjà été vendus pour ces deux dates au Gazprom Arena, ont indiqué les organisateurs à des médias. Jeudi, sur le site officiel, certaines catégories de tickets semblaient n'être déjà plus disponibles. Le prix de ceux restant oscillait entre 23'000 roubles (environ 236 euros) et 50'000 (513 euros).

L'événement a suscité des dizaines d'articles dans les médias officiels comme dans la presse indépendante, conjecturant sur les artistes qui pourraient chanter avec le rappeur ou alertant sur de faux billets à la vente.

La demande de billets de train vers Saint-Pétersbourg a été multipliée par 41, et les recherches de chambres d'hôtels par 16, a indiqué l'agence Ria Novosti, en citant le service de voyage Tutu.

Des élus russes se sont réjouis de la venue annoncée de Kanye West, l'une le remerciant de ne pas avoir cédé à «l'hystérie anti-russe». D'autres ont été plus critiques. Le député Nikolaï Novitchkov a notamment appelé à examiner des déclarations passées de Kanye West qui glorifiaient Hitler.

Ces propos, ainsi que ses tirades antisémites, ont été imputés par l'artiste de 49 ans à des phases maniaques de son trouble bipolaire. Il a publié l'an dernier une chanson intitulée «Heil Hitler», ou encore mis en vente des t-shirts siglés d'une croix gammée.

Des concerts de sa tournée ont été annulés au Royaume-Uni, en France ou en Pologne, mais il s'est récemment produit aux Pays-Bas et en Espagne. (sda/ats/afp)