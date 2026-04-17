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Après Marseille, Kanye West se prend un vent en Pologne

FILE - In this Nov. 6, 2019, file photo, Kanye West, who changed his name to Ye in 2021, appears at the WSJ. Magazine 2019 Innovator Awards at the Museum of Modern Art in New York on Nov. 6, 2019. (Ph ...
L'artiste invoque ses troubles bipolaires.Keystone

Après Marseille, Kanye West se prend un vent en Pologne

Le concert de Kanye West prévu en juin en Pologne a été annulé, ont indiqué les responsables du stade où il devait avoir lieu. Peu avant, le gouvernement s'était opposé à ce concert en raison des propos antisémites du chanteur.
17.04.2026, 18:1317.04.2026, 18:13

Un concert du rappeur américain Kanye West, prévu le 19 juin dans le stade de Chorzow, en Pologne, «n'aura pas lieu pour des raisons d'ordre juridique et administratif», a indiqué vendredi dans un communiqué laconique le gérant du stade sur son compte internet.

Plus tôt, l'organisation du concert s'est heurté à l'opposition de la ministre polonaise de la Culture Marta Cienkowska. Des concerts de Kanye West, également connu sous le nom de Ye, ont récemment été annulés en France et au Royaume-Uni.

Marseille a battu Kanye West

Selon la ministre polonaise, «les actions largement commentées de Kanye West, liées à sa promotion du nazisme, sont en manifeste contradiction avec la raison d'Etat polonais».

«Idéologie criminelle»

Marta Cienkowska a exprimé sa «position clairement négative à l'égard de l'organisation de cet événement», et appelé les organisateurs à «ne pas mettre l'espace public à la disposition des promoteurs d'une idéologie criminelle».

La ministre a déclaré «ne pas imaginer qu'en Pologne, un pays où l'on assassinait des gens dans les camps d'extermination nazis allemands, nous puissions organiser un concert d'un artiste qui déclare ouvertement aimer Hitler, qui promeut l'idéologie nazie et gagne de l'argent en vendant des tee-shirts frappés de la croix gammée».

Selon elle, l'Etat polonais dispose de moyens pour interdire l'entrée sur son territoire des personnes non grata et qu'en cas de nécessité «nous allons y faire recours». Elle a également indiqué avoir le soutien du ministère des Affaires étrangères dans cette matière.

Troubles bipolaires invoqués

Mardi, Kanye West a annoncé le report de son concert prévu le 11 juin à Marseille, dans le sud-est de la France, face à l'opposition des autorités de la ville et du gouvernement dénonçant des propos antisémites de sa part.

Analyse
Qui décidera du sort de Kanye West?

Kanye West a été interdit d'entrée au Royaume-Uni pour des concerts en juillet alors que les Pays-Bas ont indiqué ne pas prévoir d'interdiction pour ses concerts programmés début juin.

Le rappeur américain, âgé de 48 ans, a perdu ces dernières années de nombreux fans et plusieurs contrats commerciaux après des propos antisémites et racistes. Il avait notamment affirmé en 2023 qu'il «adorait les nazis», mis en vente un t-shirt orné d'une croix gammée sur son site web et sorti en mai 2025 un titre baptisé «Heil Hitler», interdit par les principales plateformes de streaming.

Le 8 mai 2025 – le jour du 80e anniversaire de la défaite de l'Allemagne lors de la Seconde Guerre Mondiale – Kanye West a assuré pourtant qu'il n'était «ni nazi ni antisémite», invoquant le trouble bipolaire dont il souffre et une «phase maniaque».

(ats/acu)

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