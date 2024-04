Les sites de Nestlé à Vittel et Contrexéville se font perquisitionner

«On travaille sous le contrôle des autorités environnementales. On s'est engagés à agir et à financer tout ce qui sera nécessaire concernant la gestion de ces anciens dépôts de déchets. Deux tiers des sites concernés ont déjà été nettoyés par Nestlé Waters et nous attendons le retour des autorités environnementales pour préciser la meilleure option de gestion pour les trois derniers sites.»

Communiqué du groupe