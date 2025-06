Greenpeace a volé Macron

Des militants ont volé la statue de cire de Macron au musée Grévin et l'ont placée devant l’ambassade de Russie pour protester symboliquement.

La statue en cire d'Emmanuel Macron a été dérobée au musée Grévin lundi matin par plusieurs personnes se revendiquant comme des activistes de Greenpeace, a appris l'AFP de source policière.

Selon cette source, deux femmes et un homme, se faisant passer pour des touristes, ont pénétré dans le musée parisien, situé dans le 9e arrondissement. Après s'être changé, se faisant passer cette fois pour des artisans ou des employés de l'établissement, ils ont réussi à dérober la statue, d'une valeur de 40 000 euros et dissimulée sous une couverture, en sortant par une issue de secours.

Macron réapparaît

Vers 11heures, la statue a été retrouvée devant l’ambassade de Russie, située non loin du Champ-de-Mars, dans le 7e arrondissement de la capitale, rapporte RTL. Des membres de Greenpeace avaient installé le mannequin présidentiel sur le trottoir, dans une mise en scène visiblement préparée pour dénoncer la politique étrangère de la France vis-à-vis de la Russie ou l’inaction climatique supposée du gouvernement.

L’action, brève, s’est déroulée sans violence ni heurts, et s’est achevée avant l’arrivée des forces de l’ordre. Aucune interpellation n’a été signalée dans l’immédiat. La statue a été récupérée par les autorités, et devrait être réintégrée dans les collections du musée après vérification de son état.

Le musée Grévin, fondé en 1882 et abritant plus de 200 personnalités en cire, a indiqué dans un communiqué qu’il portera plainte pour vol et usurpation d’identité. « Cette intrusion constitue une atteinte grave à notre patrimoine et à la sécurité de nos visiteurs et de nos œuvres », a déclaré la direction. (jah avec afp)