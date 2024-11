«Un cessez-le-feu au Liban sera adopté ce soir», affirme Netanyahou

Benjamin Netanyahou. Keystone

Benjamin Netanyahou a confirmé mardi un cessez-le-feu dans la guerre avec le Hezbollah libanais.

Plus de «International»

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi que son cabinet de sécurité allait adopter «dans la soirée» un cessez-le-feu dans la guerre avec le Hezbollah libanais. Il doit mettre fin à plus d'un an d'hostilités et deux mois de guerre ouverte.

Les Etats-Unis, l'Union européenne, les Nations unies et le G7 ont tous fait pression pour une cessation des hostilités entre Israël et la puissante formation libanaise armée et soutenue par l'Iran.

Le cabinet de sécurité israélien va adopter un cessez-le-feu au Liban «ce soir», a annoncé M. Netanyahu. Il a averti toutefois que son pays «répondra» si le Hezbollah viole la trêve et conservera une liberté d'action «totale» au Liban. Une trêve au Liban permettra à Israël de «se concentrer sur la menace iranienne», a-t-il encore dit.

Il s'exprimait à l'issue d'une journée marquée par les plus violents raids israéliens sur Beyrouth, depuis qu'Israël a lancé le 23 septembre une campagne de bombardements massifs visant le Hezbollah pro-iranien dans le pays voisin, puis y a entamé le 30 septembre des opérations au sol dans le sud. (ats/afp)