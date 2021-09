International

New York

Ida débarque à New York, l'état d'urgence déclaré



Ida débarque à New York, l'état d'urgence est déclaré face à la montée des eaux



Des pluies diluviennes se sont abattues sur la Grosse Pomme. Le métro a pratiquement cessé de circuler. Les réseaux sociaux font le plein d'images impressionnantes.



Les restes de l'ouragan Ida ont déferlé sur la région de New York ces dernières heures. Les pluies ont été poussées par le vent. L'ouragan a notamment:

Suspendu presque toutes les lignes de métro de la ville.

Endommagé des maisons dans le New Jersey.

Déclenché un avertissement de tornade dans le Bronx.

Retardé l'US Open dans le Queens quand la pluie est entrée latéralement dans le stade pourtant couvert 👇.

La gouverneure de l'Etat de New York, Kathy Hochul a déclaré l'état d'urgence. Le maire de la Grosse Pomme, Bill de Blasio, avait déclaré l'état d'urgence dans la ville peu avant 23h30, affirmant que sa ville «subit un événement météorologique historique». Dans Central Park près de huit centimètres de pluie ont été mesurés. Le record de Henri – environ cinq centimètres -, qui a touché la ville la semaine dernière, a volé en éclat, selon le New York Times.



Les aéroports subissaient également les effets des trombes d'eau: «Tous les vols sont actuellement suspendus», indiquait celui de Newark.

D'impressionnantes tornades ont, par ailleur, frappé en Pennsylvanie, dans le New Jersey et dans le Maryland, où un jeune homme de 19 ans est décédé et une autre personne est portée disparue après l'inondation d'un immeuble, portant le bilan d'Ida à sept morts.

Quelques images et vidéo prises par les Newyorkais



Le quartier de Bushwick à Brooklyn sous les eaux après des pluies torrentielles sur la ville de New York 😨



L’état d’urgence a été déclaré par le gouverneur#HurricaneIda #Ida #NewYork pic.twitter.com/iY5TwOyfQp — Antoine Llorca (@antoinellorca) September 2, 2021

🔴 #VIDEO Esta noche, la ciudad de Nueva York está bajo el agua debido a las severas inundaciones provocadas por las lluvias torrenciales del ciclón postropical #Ida. Así se ve el Metro de "La Gran Manzana" ---> https://t.co/m1JVfVYG8v ⛈ pic.twitter.com/E8DzGNof7P — CódigoQro (@CodigoQro) September 2, 2021

Une des images de la nuit à #NewYork. Un homme à la dérive sur son matelas gonflable, en train de fumer sa chicha 😵‍💫!

Les #inondations sont massives, le métro submergé, l'état d'urgence déclaré par le maire de la ville, après le passage de la tempête #Ida pic.twitter.com/daS1fZaLQ8 — 𝔾𝕦𝕚𝕝𝕝𝕒𝕦𝕞𝕖 𝔸𝕦𝕕𝕒 (@GuillaumeAuda) September 2, 2021

Et dans le New Jersey 👇 Dégâts causés par la tempête #Ida ce mercredi work dans le #NewJersey - Etat voisin de #NewYorkpic.twitter.com/4ZS7xA0Krz — Marie Gentric (@GentricMarie) September 2, 2021

