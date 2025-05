Le Danemark convoque un sommet nordique sur l’Arctique

Les dirigeants nordiques se réunissent lundi aux îles Féroé pour discuter de la sécurité dans l’Arctique, alors que les intentions réaffirmées de Donald Trump sur le Groenland ravivent les tensions dans la région.

Les dirigeants du Danemark, du Groenland, des îles Féroé, d'Islande et de Norvège se réuniront lundi pour discuter sécurité dans l'Arctique, a annoncé le gouvernement danois, alors que le président américain Donald Trump cherche à prendre le contrôle du Groenland.

«Même si nos pays se rencontrent dans différentes parties du monde, il est naturel que nous, dans ce cercle, nous réunissions pour discuter de la situation sécuritaire actuelle dans l'Arctique et l'Atlantique Nord», a déclaré la Première ministre danoise Mette Frederiksen dans un communiqué publié dimanche.

La réunion de lundi se tiendra à Torshavn, la capitale des îles Féroé, en présence de Mme Frederiksen, du Premier ministre du Groenland Jens-Frederik Nielsen, de la Première ministre islandaise Kristrun Frostadottir et du Premier ministre féroïen Aksel Johannesen.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Støre participera quant à lui par visioconférence.

Le président américain Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait prendre le contrôle du Groenland, riche en ressources et stratégiquement située, invoquant des raisons de sécurité et refusant d'exclure le recours à la force.

Ces déclarations ont suscité l'inquiétude dans d'autres régions de l'Arctique, notamment en Islande et dans l'archipel norvégien du Svalbard. Elles ont également provoqué de fortes tensions avec les dirigeants danois et groenlandais, qui ont insisté sur le fait que le territoire arctique décidera de son propre avenir et que les États-Unis «n'obtiendront pas le Groenland». (tib/ats)