Eric Adams est le maire de New York depuis le mois de janvier 2022. Keystone

Le maire de New York accusé de viol, il nie en bloc

Y'aurait-il une deuxième vague #MeToo aux Etats-Unis? La mise à jour d'une loi en vigueur dans l'Etat de New York est en train de faire vaciller plusieurs personnalités du monde artistique et politique.

Le maire de New York, Eric Adams, est accusé d'avoir agressé sexuellement une femme qui travaillait avec lui en 1993, selon une citation à comparaître déposée mercredi devant la Cour suprême de New York.

Elle a déclaré avoir été victime d'une agression sexuelle, de coups et blessures, de discrimination sexuelle à l'emploi, de représailles, d'un environnement de travail hostile et d'une infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, selon l'assignation à comparaître.

La réaction du maire

Un porte-parole de la mairie a rejeté ces allégations, affirmant que l'ancien policier ne se souvenait pas avoir rencontré la plaignante:

«Le maire ne sait pas qui est cette personne. S'ils se sont rencontrés, il ne s'en souvient pas. Mais il ne ferait jamais rien pour blesser physiquement quelqu'un d'autre et nie vigoureusement toute allégation de ce genre.»

Les allégations contre Eric Adams ont été qualifiées d'opportunes dans le document juridique, car l'assignation a été déposée deux jours avant l'expiration de la loi «New York Adult Survivors Act», (un texte de loi qui s'adresse aux survivants d'une agression sexuelle), qui a donné lieu à des poursuites contre des personnalités de premier plan telles que l'ancien président Donald Trump, le magnat du hip-hop Sean «Diddy» Combs, le rockeur Axl Rose, du groupe Guns N' Roses, l'acteur Jamie Foxx, lauréat d'un Academy Award.

Cette loi donne aux adultes victimes d'agressions sexuelles un an pour intenter une action en justice, quelle que soit la date d'expiration du délai de prescription initial.

La ville, le département de la police des transports de New York, l'association des gardiens du département de la police de New York et trois autres entités inconnues sont également citées aux côtés d'Eric Adams, dans le dossier. (jch)