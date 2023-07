Les pompiers ont dû utiliser des cordes et des échelles pour extraire les passagers du bus à impériale, car l'une de ses portes a été endommagée, selon Kevin Murphy, qui n'a pas souhaité se prononcer sur la cause de la collision. La nationalité des blessés n'était pas connue dans l'immédiat.

Il a ajouté qu'aucun pronostic vital n'était engagé. En plus, 63 autres passagers des deux véhicules ont été pris en charge par du personnel médical sur les lieux, a affirmé Paul Hopper. «Beaucoup de blessures ne sont que des coupures, des hématomes, des égratignures, quelques fractures présumées, quelques blessures à la tête et au cou aussi» , a-t-il encore détaillé.

Des images diffusées par les pompiers sur Twitter montrent un bus touristique à impériale, et à toit ouvert, ayant percuté l'arrière d'un autre bus opéré par la ville.

L'accident s'est produit vers 19h00 (minuit en Suisse) sur la Première Avenue près du parc Gramercy, a expliqué le chef-adjoint des pompiers de New York, Kevin Murphy.

Deux bus dont un rempli de touristes sont entrés en collision jeudi soir dans le quartier new-yorkais de Manhattan, faisant plus de 80 blessés dont 18 hospitalisés , selon les pompiers . Leur pronostic vital n'est pas engagé.

Plus de «International»

Une collision entre deux bus a fait 80 blessés hier soir à Manhattan, New York. Aucun pronostic vital n'est engagé. Les blessés sont majoritairement des touristes, leur nationalité n'est pas connue, pour l'heure.

Deux bus dont un rempli de touristes sont entrés en collision jeudi soir à New York.

Deux bus dont un rempli de touristes sont entrés en collision jeudi soir à New York. Image: Twitter/FDNY

Qui est qui? Voici 19 stars d'Hollywood et leurs doublures

Incendie à Vétroz (VS), la fumée «pourrait être toxique»

Les plus lus

L'Ukraine a une nouvelle stratégie

La contre-offensive ukrainienne se déroule lentement et fait l'objet de critiques. Pour les observateurs militaires, il s'agit là d'un changement de tactique qui pourrait s'avérer positif.

La vice-ministre ukrainienne de la Défense ne s'est même pas efforcée d'enjoliver les chiffres. Lundi, Hanna Maljar a annoncé que les forces armées ukrainiennes avaient repris 37 kilomètres carrés à la Russie la semaine dernière dans le sud et l'est du pays. Neuf kilomètres carrés ont été libérés autour de la ville de Bakhmout et 28 kilomètres carrés sur le front sud.