Keystone

Trois personnes sont mortes dans une tempête en Suède

Des milliers de personnes étaient privées d'électricité dimanche dans le pays scandinave.

Plus de «International»

Le bilan des victimes en Suède s'est alourdi à trois morts après le passage d'une tempête qui a balayé la Scandinavie samedi et dans la nuit de samedi à dimanche.

Des milliers de personnes étaient toujours privées d'électricité dimanche. La tempête, baptisée Johannes en Suède, a touché une grande partie du nord du pays et l'ouest de la Finlande.

Un homme d'une soixantaine d'années, qui travaillait en forêt, a été tué par la chute d'un arbre samedi à Hofors, en Suède, a indiqué la police dimanche. Il est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital.

Ce décès s'ajoute aux deux autres signalés samedi: un homme d'une cinquantaine d'années est décédé à l'hôpital après avoir également été tué par la chute d'un arbre près de la station de ski de Kungsberget, dans le centre de la Suède, a déclaré Mats Lann, de la police de Gävleborg, à l'AFP.

Plus au nord, la compagnie d'électricité régionale Hemab a annoncé le décès d'un de ses employés dans un accident. La chaîne de télévision SVT a rapporté que le travailleur avait également été enseveli sous un arbre.

De fortes rafales ont déraciné des arbres, perturbé la circulation et provoqué d'importantes coupures de courant en Suède et en Finlande.

En Finlande, plus de 85 000 foyers étaient toujours privés d'électricité dimanche vers minuit, heure locale, après un pic de plus de 180 000 foyers touchés.

Les compagnies énergétiques ont prévenu que les réparations pourraient prendre plusieurs jours.

Parallèlement, l'agence de presse suédoise TT a rapporté qu'au moins 40 000 foyers suédois étaient toujours privés d'électricité dimanche. (ats/afp)