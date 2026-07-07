Un building «est en train de s’effondrer» à New York
Près de la gare Grand Central, un building qui tutoie le ciel menace de s’effondrer. Le New York Times révèle que cet immeuble a été évacué d’urgence, en pleine heure de pointe. Les pompiers ont indiqué avoir reçu un appel peu avant 8 heures du matin «concernant des chutes de briques dans le pâté de maisons 200 de la 42e Rue Est», lit-on.
Le journal précise que ce ne sont pas moins de trente étages qui sont concernés par un danger d’effondrement. «Les responsables qui ont inspecté le bâtiment ont constaté que deux colonnes de soutien à l'intérieur du bâtiment étaient déformées et que plusieurs étages supérieurs s'affaissaient», explique encore le New York Times. Aucun habitant n’occupait les lieux, mais les ouvriers qui travaillaient sur le chantier ont été évacués et le quartier a été sécurisé.
Some streets are closed and several buildings in Midtown were evacuated on Tuesday morning after construction workers noticed cracks inside a building under construction. More: https://t.co/oEehKE2hzy pic.twitter.com/vlkWddqxh7— Eyewitness News (@ABC7NY) July 7, 2026
Cet ancien immeuble de Pfizer est aujourd’hui un projet résidentiel de grande ampleur qui devrait comprendre plus de 1600 appartements et, notamment, une piscine sur les toits.
Le promoteur du projet immobilier a affirmé au NYT qu’il était au courant des risques et qu’il travaillait avec le service des bâtiments pour «comprendre toute l'étendue de la situation». La fin des travaux était prévue initialement pour fin 2027.
(fv)