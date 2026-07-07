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Un building de New York est en train de s’effondrer

Un building «est en train de s’effondrer» à New York

Un immeuble situé au cœur de Manhattan a été évacué d’urgence par les autorités. Les «étages supérieurs s'affaissent».
07.07.2026, 17:4107.07.2026, 17:44

Près de la gare Grand Central, un building qui tutoie le ciel menace de s’effondrer. Le New York Times révèle que cet immeuble a été évacué d’urgence, en pleine heure de pointe. Les pompiers ont indiqué avoir reçu un appel peu avant 8 heures du matin «concernant des chutes de briques dans le pâté de maisons 200 de la 42e Rue Est», lit-on.

«La façade nord de ce bâtiment est en train de s'effondrer. Les poutres se plient comme des cigarettes»
Cliff Johnsen, agent commercial du syndicat des installateurs de tuyauterie, selon le NYT

Le journal précise que ce ne sont pas moins de trente étages qui sont concernés par un danger d’effondrement. «Les responsables qui ont inspecté le bâtiment ont constaté que deux colonnes de soutien à l'intérieur du bâtiment étaient déformées et que plusieurs étages supérieurs s'affaissaient», explique encore le New York Times. Aucun habitant n’occupait les lieux, mais les ouvriers qui travaillaient sur le chantier ont été évacués et le quartier a été sécurisé.

Cet ancien immeuble de Pfizer est aujourd’hui un projet résidentiel de grande ampleur qui devrait comprendre plus de 1600 appartements et, notamment, une piscine sur les toits.

Le promoteur du projet immobilier a affirmé au NYT qu’il était au courant des risques et qu’il travaillait avec le service des bâtiments pour «comprendre toute l'étendue de la situation». La fin des travaux était prévue initialement pour fin 2027.

(fv)

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