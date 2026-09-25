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Susan Sarandon menotée lors d'une manifestation contre Netanyahu

Susan Sarandon, center, and other demonstrators are arrested ahead of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu&#039;s address at the 81st session of the United Nations General Assembly, Thursday, Sep ...
Susan Sarandon, menottée et bien loin des tapis rouge, manifestait contre Benjamin Netanyahu.Keystone

Susan Sarandon menotée lors d'une manifestation contre Netanyahu

Susan Sarandon a été interpelée par les autorités américaines. La célèbre actrice américaine manifestait à New York contre Benjamin Netanyahu.
25.09.2026, 08:1725.09.2026, 08:17

L'actrice américaine Susan Sarandon figure parmi les personnes interpellées jeudi par la police à New York, lors de la dispersion d'une manifestation contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Des images de l'AFP montrent des policiers new-yorkais menotter la vedette de Thelma et Louise lors de cette manifestation, alors que le dirigeant israélien s'apprêtait à prendre la parole devant l'Assemblée générale de l'ONU.

Le New York Post a rapporté que l'actrice Hannah Einbinder, de la série Hacks, avait elle aussi été évacuée de ce sit-in organisé par Jewish Voice for Peace, où les manifestants brandissaient des pancartes proclamant «Cessez d'armer Israël» et «Mettez fin au génocide».

epaselect epa13217906 US actor Susan Sarandon arrives for the premiere of &#039;The Echo Chamber&#039; during the 83rd Venice Film Festival, in Venice, Italy, 06 September 2026. The movie is presented ...
Susan Sarandon était présente lors de la récente Mostra de Venise. Elle présentait le film The Echo Chamber.Keystone

Jewish Voice for Peace a affirmé sur les réseaux sociaux que plus de 100 personnes avaient été arrêtées. «Plus de 400 personnes ont participé à un sit-in massif devant l'ONU pour exiger la fin du génocide et l'arrêt du financement de l'armée américaine à Israël», a ajouté l'organisation sur X.

Elle a ajouté:

«Nous refusons de rester les bras croisés alors que des criminels de guerre se voient offrir une tribune pour s'exprimer et que notre gouvernement dépense des milliards pour la guerre»

Une porte-parole de la police de New York (NYPD) a déclaré que ses agents étaient intervenus pour une «manifestation non déclarée» bloquant un carrefour.

Elle a affirmé que les policiers avaient demandé aux manifestants de quitter les lieux, mais que ces derniers avaient «continué à bloquer le carrefour». «Plusieurs personnes qui n'ont pas obéi ont été placées en garde à vue», a-t-elle ajouté, sans préciser leur nombre.

Susan Sarandon, également connue pour ses rôles dans La Dernière marche ou The Rocky Horror Picture Show, est coutumière des manifestations contre la guerre menée par Israël à Gaza. Elle a récemment confié qu'elle perdait des contrats en raison de ses prises de position contre Israël. (sda/ats/afp/svp)

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