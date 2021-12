Par ailleurs, pour faciliter la vaccination chez les personnes âgées réputées les plus fragiles, les plus de 65 ans pourront accéder au rappel sans rendez-vous quel que soit le centre. (hkr)

Pour les 360'000 enfants «à risque» de développer des formes graves du virus, la vaccination a déjà reçu le feu vert de la Haute autorité de santé (HAS) et «commencera dès le 15 décembre» , a indiqué le premier ministre.

Le gouvernement envisage d'ouvrir la vaccination contre le Covid-19 «à tous les enfants» de 5 à 11 ans, «sur la base du volontariat, si possible d'ici à la fin de l'année».

Concernant les activités sportives, seules celles de basse intensité, compatibles avec le port du masque et les règles de distanciation, sont autorisées en intérieur. A ce stade, il n'est en revanche pas prévu d'avancer les vacances scolaires.

Le protocole sanitaire dans les écoles primaires passe au niveau 3. Les élèves et le personnel devront notamment porter le masque en intérieur et en extérieur.

Un immeuble d'habitation a explosé en France, bilan indéterminé

Quatre personnes ont pu être sauvées, on compte un mort. Le drame s'est produit à Sanary-sur-Mer dans le Var (Sud). Une mère et son bébé ont été sauvés et sortis des décombres.

Une explosion due au gaz, vers 3h50 mardi matin, a fait s'effondrer un immeuble d'habitation de trois étages à Sanary-sur-Mer, dans le Var (Sud), rapportent les pompiers. Ils indiquent qu'un homme a été retrouvé mort.