Ce «superdiplomate» s'excuse pour ses liens avec Epstein

Artisan des accords d'Oslo, Terje Rød-Larsen fait avec son épouse l'objet d'une enquête en Norvège. Dans un documentaire, il regrette sa relation avec le criminel sexuel américain.

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L'ex-diplomate norvégien de premier rang, Terje Rød-Larsen, un des artisans des accords d'Oslo, a présenté ses excuses pour ses liens passés avec le criminel sexuel américain Jeffrey Epstein, à l'occasion d'un documentaire diffusé mercredi en Norvège.

Rød-Larsen et son épouse, la diplomate Mona Juul, également impliquée dans les efforts de paix entre Israéliens et Palestiniens, font actuellement l'objet d'une enquête en Norvège, elle pour «corruption aggravée», lui pour «complicité de corruption aggravée».

Terje Rød-Larsen Image: imago stock&people

La police enquête notamment sur un prêt d'argent accordé par le financier américain, son intervention dans l'achat par le couple d'un appartement à Oslo à un prix inférieur à celui du marché, un voyage sur l'île d'Epstein en 2011, ou encore le paiement de services d'aide à domicile pour Terje Rød-Larsen. Le couple nie avoir commis une quelconque infraction.

Dans son testament, Epstein avait par ailleurs prévu de léguer 10 millions de dollars à leurs deux enfants. L'un, âgé de 25 ans, s'est suicidé en avril.

Des contacts durables et très soutenus avec Epstein

«Je regrette aujourd'hui profondément la relation que j'ai eue avec Epstein», a déclaré Terje Rød-Larsen à la chaîne publique NRK dans le cadre d'un documentaire diffusé mercredi soir. «J'aurais dû rompre tout lien avec lui plus tôt», a-t-il affirmé.

Formant un couple de «superdiplomates», Terje Rød-Larsen et Mona Juul avaient tous deux joué un rôle important dans les négociations israélo-palestiniennes secrètes qui avaient débouché sur les accords d'Oslo au début des années 1990.

Mona Juul et Terje Rød-Larsen Image: www.imago-images.de

Des documents publiés fin janvier par le ministère américain de la Justice ont mis en lumière des contacts durables et très soutenus avec Epstein jusqu'en 2019, année quand le criminel sexuel s'est suicidé en prison. En 2008, Epstein avait déjà été condamné pour avoir recruté une mineure à des fins de prostitution.

Plusieurs personnalités norvégiennes éclaboussées

Aujourd'hui affaibli après deux accidents vasculaires cérébraux, Rød-Larsen justifie ces liens par les rôles d'intermédiaire et de donateur que jouait Epstein, alors que le Norvégien présidait à New York le centre de réflexion International Peace Institute (IPI), poste qu'il a occupé de 2005 à 2020.

A la suite des révélations sur l'affaire Epstein qui ont éclaboussé plusieurs personnalités du pays, le Parlement norvégien a lancé une procédure de contrôle parlementaire et créé une commission d'enquête indépendante. La semaine prochaine, sa commission de contrôle et des affaires constitutionnelles entendra l'actuel ministre des Affaires étrangères et ses prédécesseurs depuis 2005, dont Jonas Gahr Støre, devenu depuis premier ministre. (jzs/ats/afp)