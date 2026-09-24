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Ils quittent la salle avant le discours de Netanyahou à l'ONU

epa13260661 Prime Minister of Israel Benjamin Netanyahu leaves after speaking during the General Debate of the 81st session of the United Nations General Assembly (UNGA) at United Nations Headquarters ...
Benjamin Netanyahou à l'ONU, le 24 septembre 2026. Image: EPA

Ils quittent la salle avant le discours de Netanyahou à l'ONU

A l'assemblée générale de l'ONU, des dizaines de personnes sont parties avant la prise de parole du Premier ministre israélien. La délégation palestinienne avait appelé les autres missions à participer à cette protestation.
24.09.2026, 21:1024.09.2026, 21:10

Des dizaines de personnes, membres de différentes délégations représentées à l'Assemblée générale de l'ONU, ont quitté jeudi la salle en signe de protestation au moment du discours de Benjamin Netanyahou.

«S'il reste encore dans cette salle des lâches qui n'ont pas quitté les lieux, qu'ils le fassent maintenant», a lancé le Premier ministre en prenant la parole.

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La salle, plutôt clairsemée depuis le début de la matinée, s'était auparavant progressivement remplie avant le discours du Premier ministre israélien. La délégation palestinienne avait appelé les autres missions à participer à ce geste de protestation, dans un message qui leur avait été envoyé.

Benjamin Netanyahou s'est insurgé contre des pays qui critiquent la politique de colonisation d'Israël alors qu'ils sont eux-mêmes d'anciens pays colonisateurs. «Ils accusent Israël, le minuscule Israël, de colonialisme, quel colonialisme?», s'est-il exclamé. «Parmi eux, il y a des gens en Grande-Bretagne et en France. Bon sang, ce sont eux qui ont inventé le terme», a-t-il dit, soulignant que «leurs colonies couvraient la planète entière». (ag/ats)

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