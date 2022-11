Kim Kardashian. image: SUPPLIED BY XPOSUREPHOTOS.COM

Wegovy, le produit miracle qui fait maigrir les star à un effet perfide

Médicament conçu pour les diabétiques, le Wegovy est aujourd'hui très prisé par les célébrités pour maigrir sans effort. Mais est-ce sans danger? L'avis d'un spécialiste.

Evelyn Pohl / watson.de

Kim Kardashian en prend, paraît-il. Et Elon Musk, le patron de Tesla, ne jure que par cela: Wegovy ou Ozempic sont les nouveaux remèdes miracles d'Hollywood pour perdre du poids. Mais il y a aussi des avis critiques. Andy Cohen, célèbre animateur de télévision américain et producteur en chef de la série «Real Housewives», se demande, par exemple, sur Twitter ce qui se cache derrière ces produits et quels sont leurs effets:

De quoi s'agit-il? La préparation du fabricant Novo Nordisk est déjà sur le marché européen depuis 2018, mais sous le nom d'«Ozempic», comme médicament à injecter contre le diabète. Le médicament «Wegovy» est le même. La seule différence est que l'indication est l'obésité et que le dosage de la substance active «semaglutide» est plus élevé. Il s'agit d'une hormone intestinale similaire au GLP-1 («Glucagon-like Peptide 1») produit par l'organisme, qui régule la sécrétion d'insuline et la sensation de faim.

Interrogé sur l'origine de son apparence affinée et saine, Elon Musk, qui n'est sans doute pas non plus connu pour son mode de vie sain, a récemment admis sur Twitter avoir eu recours à Wegovy.

Médicament contre l'obésité sévère

Sur son site Internet, l'Agence européenne des médicaments (EMA) recommande Wegovy en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue pour la régulation du poids, y compris la perte et le maintien du poids chez les patients adultes.

Toutefois, cette recommandation s'applique aux personnes dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, c'est-à-dire aux personnes en surpoids important.

Comment peut-il être sain de s'injecter un médicament contre le diabète pour se débarrasser de quelques kilos gênants? Sven Sparding, médecin et expert dans le domaine, analyse ce médicament à la mode chez les stars. Le produit est-il sans risque et la perte de poids est-elle vraiment durable?

Sven Sparding est médecin, auteur et fondateur de la plateforme iamfasting. image: sven sparding

Le spécialiste qualifie cette nouvelle méthode d'«intéressante, mais pas judicieuse si elle n'est pas accompagnée». Il avertit:

«Nous devenons dépendants de ce que nous utilisons pour perdre du poids. Se rendre dépendant d'un médicament n'est pas la meilleure stratégie»

Une fois par semaine, il faut s'injecter le produit sous la peau, explique Sparding. Mais quel est le fonctionnement exact du Wegovy chez ceux qui le prennent et pourquoi perdent-ils du poids si rapidement? L'effet n'est pas encore tout à fait clair, explique l'expert en amaigrissement, il est possible que la vidange de l'estomac, retardée par le principe actif, entraîne une stabilisation de la glycémie et donc une diminution de la faim, ou une inhibition de l'appétit.

Tout le monde n'est pas prêt à se piquer pour obtenir un corps de rêve image: KEYSTONE

1300 dollars par semaine pour un régime express

Mais les médicaments contre le diabète sont-ils vraiment inoffensifs pour les non-diabétiques? «Non», répond Sven Sparding.

«Le médicament contre le diabète entraîne des effets secondaires très fréquents et devrait être utilisé en priorité pour traiter le diabète»

Actuellement, le médicament est, par ailleurs, soumis à prescription médicale et coûte cher.

Wegovy n'est effectivement pas un moyen bon marché de perdre des kilos: selon Bild, il faut payer 1300 dollars pour une injection, soit environ 1333 euros — dans ce cas, peut-être vaut-il mieux prendre un abonnement annuel à la salle de sport.

Attention à l'effet yoyo

Selon Sparding, les effets secondaires aigus peuvent être des troubles gastro-intestinaux, des diarrhées, de la constipation ou des crampes abdominales lors de la prise du remède prétendument miracle. Des nausées ou des maux de tête peuvent également être des effets secondaires de Wegovy.

Sparding doute que la nouvelle drogue miracle d'Hollywood soit un moyen durable de réduire son poids. «Pour cela, il faudrait que le médicament soit utilisé en permanence. Un effet yo-yo se produira, en effet, dès l'arrêt de la prise de ce médicament, si je ne parviens pas à contrôler mon bilan calorique et donc mon poids par d'autres moyens».

Manger sainement et bouger est recommandé pour rester en bonne santé. image: Shutterstock

En somme, pour gérer son poids, le mieux est encore d'éviter de se plonger dans des régimes miracles proposés par des stars. Le plus sûr pour contrôler votre alimentation et votre santé est de vous adresser à un ou une spécialiste qui saura vous aiguiller.