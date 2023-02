Un cyclone prive des milliers de Néo-Zélandais d'électricité

Les conditions météorologiques ont également bouleversé le réseau de transport néo-zélandais, les vols, les trains et les horaires de bus étant tous gravement affectés. Air New Zealand a indiqué qu'elle avait jusqu'à présent annulé 509 vols. Le trafic devrait reprendre normalement mardi.

Auckland, la plus grande ville du pays (1.6 million d'habitants), se remet à peine des inondations soudaines qui ont fait quatre morts et forcé des milliers de personnes à quitter leur domicile le mois dernier.

«Il y a une combinaison hautement dangereuse de vents violents et de fortes pluies. Bien que la tempête se soit affaiblie par rapport à son statut précédent de cyclone, elle a déjà déraciné des arbres, endommagé des routes et fait tomber des lignes électriques.»

Des milliers de foyers néo-zélandais étaient privés d'électricité et les vols étaient cloués au sol lundi, alors qu'une tempête tropicale s'abattait sur le nord du pays. Le ministre de la gestion des urgences a averti qu'il s'agit d'une «journée critique»:

«Après la guerre et le choléra, ce séisme est venu assommer la Syrie»

Alors que le bilan des morts et des blessés à la suite des séismes ne cesse de s'aggraver en Turquie, la Syrie est confrontée à des problèmes d'ordre géopolitiques et militaires très spécifiques. Ces derniers sont susceptibles de faire barrage à l'aide humanitaire d'urgence.

Selon un bilan provisoire, les séismes qui ont secoué, lundi, la Turquie et la Syrie ont fait plus de 24 000 morts, dont 20 665 en Turquie, et 3500 en Syrie. Damas a demandé l'aide de la communauté internationale, mais les secours se heurtent aux difficultés creusées par un terrain miné par la guerre, qui dure depuis 2011. watson fait le point avec l'ONG Solidarités international, elle-même touchée par le séisme.