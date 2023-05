«Je suis allé jusqu'à la cage d'escalier. Tout était noir et épais comme de la fumée. C'était difficile de respirer. Tout a disparu. Ma chambre a été détruite. J'ai pris ma vapoteuse et mon téléphone, mais j'ai laissé mes chaussures»

Et de poursuivre: «Il n'y avait pas d'autre solution. Ces personnes allaient périr sans l'intervention de nos équipes. Beaucoup sont indemnes grâce à elles». Il n'y avait pas d'extincteurs automatiques dans l'auberge et l'alarme incendie ne s'est pas déclenchée , a-t-il précisé.

Le commandant adjoint des Services nationaux d'incendie et de secours, Brendan Nally, a déclaré à Radio New Zealand:

Les services de secours estiment qu'environ 90 personnes se trouvaient dans l'auberge. Plusieurs d'entre elles manquent à l'appel, et 52 ont été secourues, dont certaines s'étaient réfugiées sur le toit de l'immeuble et ont regagné le sol par la grande échelle des pompiers.

Au moins six personnes ont péri ce mardi dans l'incendie d'une auberge hébergeant des travailleurs et personnes défavorisées dans le centre de la capitale néo-zélandaise Wellington, selon les autorités.

Hanouna bientôt démoli dans un livre? Récit d'une affaire tordue

Ce que l'on sait: Juan Branco, avocat français, auto-révolutionnaire controversé et anti-Macron, s'apprête à publier un pamphlet abrasif sur le puissant animateur de C8. Le reste n'est (pour l'heure) qu'un immense micmac de rumeurs, d'extraits qui s'échappent et de menaces à vif. Booba y jouerait un rôle et les narines d'Hanouna auraient côtoyé «les seins» d'une ex-chroniqueuse de TPMP. On démêle tout ça ensemble?

Hanouna, de Juan Branco, publié aux éditions Au Diable Vauvert, disponible le 1er juin prochain. Voilà, en somme, ce que nous savons de ce qui promet d'être le scandale du siècle, une explosion de révélations fracassantes et la fin d'un «système» qui a façonné, enrichi et mystifié le Cyril Hanouna que l'on connaît (redoute?) aujourd'hui.