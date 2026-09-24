Un sous-marin de type 094 de la marine chinoise (photo d'archive). De nouvelles images satellites fournissent des indices sur la prochaine génération de sous-marins à propulsion nucléaire de la Chine. Image: t-online

Ces images satellites dévoilent un étrange nouveau sous-marin chinois

Des images satellites révèlent des détails énigmatiques sur la prochaine génération de sous-marins chinois. Selon des experts, la propulsion et la conception de la poupe témoignent d'un saut technologique.

Anna von Stefenelli / t-online

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De nouvelles images satellites offrent un aperçu de la prochaine génération de sous-marins à propulsion nucléaire de la Chine. Des clichés du chantier naval de Bohai, à Huludao, dans le nord-est du pays, montrent pour la première fois clairement une propulsion dite «pumpjet», ainsi qu'une poupe en forme de X.

C'est ce que rapportent, indépendamment l'un de l'autre, les médias spécialisés Janes et The War Zone (TWZ). Dans leurs analyses, ils se réfèrent à différents clichés de l'entreprise de satellites Vantor.



Janes a analysé un cliché du 1er septembre, tandis que TWZ a reçu une autre photo datée du 18 septembre. Les deux montrent un sous-marin en cours de travaux dans le chantier naval. La série exacte ne peut toutefois pas être déterminée avec certitude. Janes estime que le bâtiment est de type 095. Cependant, la série exacte du sous-marin ne peut, selon les experts, pour l'heure pas être établie de manière incontestable.

Une propulsion conçue pour la discrétion

Le pumpjet situé à la poupe est particulièrement visible sur les clichés. Contrairement à une hélice à l'air libre, la propulsion se trouve ici à l'intérieur d'un carénage. De tels systèmes peuvent réduire le niveau sonore de l'engin.

Ils peuvent également fonctionner de manière plus efficace, et à des vitesses plus élevées. Pour les sous-marins militaires, un niveau sonore aussi faible que possible est déterminant, car il complique la tâche des systèmes sonar adverses qui cherchent à les localiser par ondes sonores et ultrasons.

Les images révèlent, en outre, une disposition en «X» des gouvernails à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière du navire. Selon Janes, il s'agit du premier sous-marin nucléaire chinois connu doté d'une telle construction, qui peut notamment améliorer la capacité de manœuvre. Dès le mois de février, des clichés d'un nouveau bâtiment à Huludao avaient laissé apparaître une telle poupe. Les experts avaient alors, pour la première fois, émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir du type 095, attendu de longue date.

carte: watson

L'armement, en revanche, reste incertain. Sur l'un des clichés, on distingue une zone ouverte assez large derrière le kiosque (réd: la structure verticale dressée sur le dessus de la coque).

Un système de lancement pour missiles de croisière, c'est-à-dire des engins guidés, pourrait y être installé. Mais il est tout aussi envisageable que cette ouverture ne serve qu'aux travaux sur le réacteur. L'analyste naval Alex Luck a expressément mis en garde, auprès de TWZ, contre toute conclusion hâtive sur la configuration exacte du bâtiment à partir des images actuellement disponibles.

Une stratégie chinoise qui attire l'attention

Des interrogations subsistent quant à l'identification du sous-marin. TWZ estime sa longueur à environ 120 mètres, sur la base d'autres données satellite. Un sous-marin observé en février dans le même chantier naval, initialement classé comme type 095, avait été estimé plus court, entre 110 et 115 mètres environ. En outre, d'autres nouveaux modèles de sous-marins chinois ont été repérés cette année.

On ignore encore s'il s'agit de classes différentes ou d'étapes successives dans le développement d'un nouveau type. C'est précisément pour cette raison que les nouveaux clichés fournissent des indices importants sur l'orientation que la Chine donne au développement de sa flotte sous-marine.

La marine américaine observe attentivement cette montée en puissance. Le chef du renseignement naval américain, le contre-amiral Mike Brookes, a expliqué en mars, devant une commission américaine, que la Chine avait plus que doublé ses capacités de construction de sous-marins ces dernières années. La marine chinoise opérerait dans le même temps une mutation fondamentale vers une flotte sous-marine davantage à propulsion nucléaire.

Selon les estimations du renseignement naval américain, le type 095 et le sous-marin lanceur d'engins stratégique de type 096 devraient être mis en service au cours des prochaines années. Des progrès sont attendus notamment au niveau des réacteurs, des capteurs, de l'armement et de la réduction du bruit. (trad. ysc)