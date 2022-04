Pour financer l'Ukraine, Biden veut vendre les yachts des oligarques russes

Le président américain Joe Biden veut prendre de nouvelles mesures contre les oligarques russes. Il a envoyé sa proposition au Congrès américain.

Niklaus Vontobel / ch media

Le yacht de Vekselberg a été confisqué. Image: keystone

C'est le prochain coup de boutoir du gouvernement américain contre les oligarques russes. Joe Biden ne veut plus seulement pouvoir confisquer leurs yachts, villas et jets privés. Le président américain veut vendre ces jouets de luxe. L'argent doit servir à la reconstruction de l'Ukraine et aider à financer ses tâches de défense. Biden a proposé hier au Congrès américain un paquet de lois allant dans ce sens.

Biden pourrait notamment vendre le yacht «Tango», d'une valeur de 90 millions de dollars, qui appartient à l'oligarque russe Viktor Vekselberg. Vekselberg a un domicile à Zoug et reste un actionnaire influent d'icônes de l'industrie suisse comme Sulzer, OC Oerlikon ou Swiss Steel.

Image: keystone

Le «Tango» est le seul yacht que les Américains ont eux-mêmes saisi jusqu'à présent. Mais des pays européens ont déjà mis en garde à vue une douzaine de super yachts de ce type. Au total, tous ces yachts auraient une valeur de plus de 2 milliards de dollars. Selon les médias américains, le yacht de Vekselberg pourrait être le premier actif d'oligarque à être vendu par les Américains.

Les Américains doivent payer l'entretien

Le 13 mars 2022, le gouvernement américain avait reçu une information en provenance d'Espagne. Le super yacht «Tango» est en réparation, préviennent les autorités locales. Des préparatifs seraient en cours pour quitter le port de Palma, sur l'île de Majorque. Début avril, le «Tango» a été saisi. Des agents de la Guardia Civil espagnole et du FBI sont montés ensemble à bord du navire. Ils ont rendu public le film de la scène et de nombreuses photos.

Mais, ironie du sort, les Américains sont obligés de payer pour l'entretien des yachts. Selon les experts, si de tels yachts ne sont pas entretenus, frottés et réparés en permanence, ils risquent de devenir une charge pour l'environnement et de perdre rapidement de leur valeur.

Sous le régime actuel, les oligarques n'ont certes pas accès à leurs yachts et ne peuvent pas non plus les vendre. Mais les droits de propriété restent entre leurs mains. Il peut alors en résulter des années de litiges juridiques, pour lesquels les oligarques sont bien armés avec leurs coûteux avocats.