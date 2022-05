Une cyberattaque a visé Antonio Guterres, selon une lettre du secrétariat de l'ONU. Image: sda

Le secrétaire général de l'ONU victime d'une cyberattaque

Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU a été victime d'une cyberattaque, selon une lettre du secrétariat de l'Organisation. Les pays membres ont été prévenus.

Le secrétariat de l'ONU a envoyé une lettre de mise en garde aux 193 pays membres de l'Organisation cette semaine. L'objet: des messages prétendument envoyés par son chef Antonio Guterres à leurs représentants, dans le cadre d'une cyberattaque.

Evoquant «une série d'incidents de sécurité de l'information», cette lettre datée de mardi et obtenue jeudi par l'AFP, indique que:

De multiples responsables diplomatiques ont «reçu des messages non sollicités prétendant provenir du secrétaire général»

Ces messages précisent au destinataire qu'Antonio Guterres essaie de les contacter via son «numéro personnel». Le numéro en question n'est pas lié à l'ONU et le secrétariat n'est pas à l'origine des messages, indique-t-il dans sa lettre. Il rappelle que les communications du chef de l'ONU avec les Etats membres suivent un protocole, non précisé, et les appelle à vérifier l'authenticité des sollicitations.

D'autres cyberattaques 👇️ Les hackers de Poutine sont nuls et Anonymous le prouve de Olivier Wietlisbach

Le secrétariat de l'ONU précise dans sa missive que les messages frauduleux recensés ont été transmis à partir de numéros de téléphone américains et que les autorités américaines ont été saisies des incidents survenus cette semaine. (sas/ats)