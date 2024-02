Stoltenberg met en garde contre les propos de Trump menaçant la sécurité collective

La Maison Blanche a réagi vivement aux propos de l'ancien président. «Encourager l'invasion de nos plus proches alliés par des régimes meurtriers est consternant et insensé», a estimé son porte-parole Andrew Bates. (dal/afp)

«Je suis convaincu que les Etats-Unis resteront un Allié fort et engagé au sein de l'Otan, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle», a-t-il ajouté.

«L'Otan reste prête et capable de défendre tous les Alliés», a martelé le secrétaire général de l'Otan dans son communiqué.

Donald Trump, probable candidat républicain face à Joe Biden lors de la présidentielle de novembre, a menacé samedi en cas de réélection de ne plus défendre les pays de l'Otan qui ne consacrent pas une part assez importante de leur budget à la défense, allant même jusqu'à encourager la Russie à les attaquer.

«Toute suggestion selon laquelle les Alliés ne se défendront pas les uns les autres sape notre sécurité à tous, y compris celle des Etats-Unis, et expose les soldats américains et européens à un risque accru», a déclaré Stoltenberg dans un communiqué.

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a mis en garde dimanche contre les propos qui «sapent notre sécurité» après les déclarations de Donald Trump qui a évoqué la possibilité de ne plus défendre les pays de l'Alliance dont la contribution financière est insuffisante.

«Toute attaque contre l'Otan entraînera une réponse unie et énergique.»

Il traite cet UDC de «zinzin d'extrême droite» et la justice le soutient

L'ex-premier ministre de Thaïlande et multimilliardaire Thaksin Shinawatra, condamné à 8 ans de prison pour corruption, vit à Crans-Montana. L'homme, dont la peine a été diminuée par le roi à un an, réside sur le territoire de la commune valaisanne de Lens, au bénéfice d'un forfait fiscal, ont appris Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.