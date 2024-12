Le bateau de garde finlandais Turvan dans la zone du câble C-Lion-1 dans le sud de la mer Baltique, le 26 novembre 2024. Keystone

L'Otan va «renforcer sa présence militaire en mer Baltique»

L'Otan va «renforcer sa présence militaire en mer Baltique», a assuré vendredi le chef de l'Alliance atlantique, Mark Rutte, alors que la Finlande soupçonne un navire pétrolier en provenant d'un port russe d'être à l'origine de la panne d'un câble sous-marin électrique la reliant à l'Estonie.

Plus de «International»

Mark Rutte a échangé avec le président finlandais Alexander Stubb à propos de cet «éventuel sabotage de câbles sous-marins».

«J'ai exprimé ma pleine solidarité et mon soutien. L'Otan renforcera sa présence militaire dans la mer Baltique», a indiqué Mark Rutte sur le réseau social X.

L'Estonie a lancé vendredi des patrouilles en mer pour protéger sa connexion électrique avec la Finlande, deux jours après que le câble EstLink 2 reliant les deux pays a été rompu, probablement par un pétrolier en provenance d'un port russe, a annoncé le ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur.

La liaison à courant continu EstLink 2 entre la Finlande et l'Estonie a été interrompue mercredi et les soupçons se sont portés sur un pétrolier l'Eagle S battant pavillon des îles Cook et suspecté de faire partie d'une «flotte fantôme», selon la police finlandaise. Le bateau a été aussitôt arraisonné et escorté par un patrouilleur finlandais au large de Porkkala, à environ 30 km d'Helsinki.

«Nous avons décidé d'envoyer notre marine à proximité d'Estlink 1 (réd: un autre câble sous la mer Baltique) pour défendre et sécuriser notre connexion énergétique avec la Finlande», a écrit Hanno Pevkur sur le réseau social X.

Enquête pour « sabotage »

«Bien sûr, l'enquête doit déterminer tous les détails de l'endommagement du câble Estlink 2 et des câbles de communication», a expliqué Pevkur dans un communiqué publié sur le site de son ministère.

«Mais notre tâche consiste à envoyer immédiatement un message clair pour dire que nous sommes prêts à défendre les connexions entre l'Estonie et la Finlande, même avec des moyens militaires.» Hanno Pevkur, ministre estonien de la Défense

Il a souligné que les forces estoniennes étaient prêtes à prévenir les attaques menées aussi «avec des moyens non militaires». Pevkur a déclaré être en contact à ce sujet avec la Finlande et avec le commandant des forces européennes de l'Otan dont les deux pays sont membres.

La Finlande a reçu jeudi le soutien de l'Union européenne et de l'Otan dans son enquête pour «sabotage» sur le rôle du pétrolier soupçonné d'avoir été à l'origine de la panne. De nombreux incidents similaires ont eu lieu dans la Baltique depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. (sda/ats/afp)