Ouganda

Ouganda: 30 membres de l'opposition tués et 2000 arrestations

epa12662697 Ugandan military and police officers patrol in the Kitintale area of Kampala, Uganda, 19 January 2026. The Ugandan Electoral Commission declared incumbent Yoweri Museveni president-elect a ...
Des militaires et des policierspatrouillent dans le quartier de Kitintale à Kampala, en Ouganda, le 19 janvier 2026.Keystone

Le pouvoir ougandais passe des urnes aux armes

Arrestations massives, morts revendiquées et opposants traqués: l’Ouganda entre dans une phase de répression ouverte après la victoire électorale de Museveni.
23.01.2026, 12:1323.01.2026, 12:13

Le chef de l'armée ougandaise Muhoozi Kainerugaba, fils du président réélu Yoweri Museveni, s'est félicité vendredi de la mort de 30 membres du parti de l'opposant Bobi Wine et de l'arrestation de 2000 partisans de ce dernier.

Ex-guérillero âgé de 81 ans, Yoweri Museveni a la semaine dernière remporté un septième mandat présidentiel consécutif, selon la commission électorale, à l'issue d'un scrutin critiqué par des observateurs et des ONG, qui ont notamment pointé le blocage d'internet pendant plusieurs jours et la répression de l'opposition.

Billboards of Uganda President and National Resistance Movement (NRM) presidential candidate Yoweri Museveni are seen in Kampala, Uganda, Tuesday, Jan. 13, 2026. (AP Photo/Hajarah Nalwadda) CORRECTION ...
Keystone

Le principal adversaire de Museveni, Bobi Wine (de son vrai nom Robert Kyagulanyi), un ancien chanteur de raggamuffin âgé de 43 ans, a pris la fuite après un raid des forces de sécurité sur son domicile au lendemain des élections, dont il a dénoncé des résultats «truqués».

«Jusqu'à présent, nous avons tué 30 terroristes de la NUP (la Plateforme d'unité nationale, parti de M. Wine)», a déclaré tôt vendredi sur X le fils du président. «Nous avons arrêté plus de 2000 voyous que Kabobi (surnom qu'il donne à M. Wine) pensait utiliser», a ajouté M. Kainerugaba, 51 ans.

«Nos clients nient toutes les accusations»

Il est connu pour ses publications incendiaires sur les réseaux sociaux et ne cache pas son ambition de succéder à son père. En début de semaine, il était sorti d'un silence observé le long de la campagne sur le réseau social, affirmant vouloir la mort de Bobi Wine.

A supporter of Uganda opposition presidential candidate Robert Kyagulanyi Ssentamu, known as Bobi Wine, holds onto a campaign poster in Kampala, Uganda, Tuesday, Jan. 13, 2026. (AP Photo/Hajarah Nalwa ...
Keystone

La police ougandaise a par ailleurs annoncé jeudi l'arrestation d'un député de la NUP, Muwanga Kivumbi, qui avait affirmé à l'AFP que 10 partisans avaient été tués par l'armée à l'intérieur de son domicile à Butambala (centre) la nuit des élections.

Cette arrestation est, selon les forces de l'ordre, «liée aux récents incidents de violence politique à Butambala.» Plus de 600 Ougandais ont été arrêtés pour avoir manifesté contre la victoire de Yoweri Museveni, avait également indiqué mercredi un avocat de l'opposition, Erias Lukwago.

«Nos clients nient toutes les accusations. Certains affirment avoir été arrêtés à leur domicile par la police et incarcérés avant de comparaître (au tribunal) pour des accusations dont ils ignoraient tout», a déclaré M. Lukwago à l'AFP. (jah/ats)

