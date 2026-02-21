Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!
Mais d'abord, un peu de douceur sur glace dans ce monde de brutes
Since you guys seemed to appreciate this, here’s a video of the pups enjoying Nazgûl’s unscheduled participation in the cross country skiing event.— Laura Slater (@marketrlaura.bsky.social) 18 février 2026 à 23:51
[image or embed]
De nouveaux files
Those MRIs Some redactions are smaller than others. Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17 février 2026 à 02:16
[image or embed]
Mais qu'est-ce qu'on ferait, sans les IA?
AI takeover. Today's cartoon by @tjeerdroyaards.com. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #ArtificialIntelligence #AI #creativity #jobs— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 18 février 2026 à 06:47
[image or embed]
Big Brother nous observe tous?
Cartoon— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 18 février 2026 à 15:39
[image or embed]
Une pensée pour la victime d'Epstein qui n'a pas pu voir sortir tous les dossiers
"No one is above the law, not even royalty"- #VirginiaGiuffre 's Family. #AndrewMountbatten-Windsor #Epstein (my @theguardian.com cartoon 03/11/25)— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 19 février 2026 à 15:07
[image or embed]
Chappatte a encore frappé
Le gotha d'Epstein - © Chappatte dans Le Temps @letemps.ch Genève 👉chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 19 février 2026 à 09:17
[image or embed]
Au coin
#EpsteinFiles— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 19 février 2026 à 16:05
[image or embed]
Petit détour par les débats sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants en Europe
Peter Schrank @schrankartoons on #SocialMedia – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 18 février 2026 à 20:06
[image or embed]
Les Etats-Unis en deuil
Hautement qualifiés?
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18 février 2026 à 00:09
[image or embed]
Deux salles, deux ambiances
On en a presque oublié le prince charmant du Kremlin
My cartoon on Putin with @theage Russia killed Alexei Navalny with frog toxin— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 15 février 2026 à 22:43
[image or embed]
Bref, allez lire un livre plutôt que de scroller
Less screens, more books. Cartoon from last year. #reading #books #ScreenTime— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 17 février 2026 à 12:54
[image or embed]
Enfin, juste après avoir visionné ce document multimédia de haute importance.
This Pallas cat is using its fluffy tail to keep its paws warm 😊🥹— Openly Gay Animals 🌈 (@openlygayanimals.bsky.social) 20 février 2026 à 23:09
[image or embed]
(dsc/dag)