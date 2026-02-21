ciel couvert
DE | FR
burger
International
Divertissement

Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine

Chappatte/epstein
Epstein vu la Chappatte. capture d'écran/bluesky

Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine

L’actualité du Trumpistan, à travers le prisme des caricaturistes de par le monde. Agrémentée de mèmes audacieux.
21.02.2026, 18:5621.02.2026, 18:56

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Mais d'abord, un peu de douceur sur glace dans ce monde de brutes

Since you guys seemed to appreciate this, here’s a video of the pups enjoying Nazgûl’s unscheduled participation in the cross country skiing event.

[image or embed]

— Laura Slater (@marketrlaura.bsky.social) 18 février 2026 à 23:51

De nouveaux files

Those MRIs Some redactions are smaller than others. Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17 février 2026 à 02:16

Mais qu'est-ce qu'on ferait, sans les IA?

AI takeover. Today's cartoon by @tjeerdroyaards.com. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #ArtificialIntelligence #AI #creativity #jobs

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 18 février 2026 à 06:47

Big Brother nous observe tous?

Cartoon

[image or embed]

— billbramhall.bsky.social (@billbramhall.bsky.social) 18 février 2026 à 15:39

Une pensée pour la victime d'Epstein qui n'a pas pu voir sortir tous les dossiers

"No one is above the law, not even royalty"- #VirginiaGiuffre 's Family. #AndrewMountbatten-Windsor #Epstein (my @theguardian.com cartoon 03/11/25)

[image or embed]

— Ella Baron (@ellabaron.bsky.social) 19 février 2026 à 15:07

Chappatte a encore frappé

Le gotha d'Epstein - © Chappatte dans Le Temps @letemps.ch Genève 👉chappatte.com

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 19 février 2026 à 09:17

Au coin

#EpsteinFiles

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 19 février 2026 à 16:05

Petit détour par les débats sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants en Europe

Peter Schrank @schrankartoons on #SocialMedia – political cartoon gallery in London original-political-cartoon.com

[image or embed]

— Political Cartoon Gallery (@politicalcartoon.bsky.social) 18 février 2026 à 20:06

Les Etats-Unis en deuil



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 17 février 2026 à 22:39

Hautement qualifiés?

Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 18 février 2026 à 00:09

Deux salles, deux ambiances



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 19 février 2026 à 20:42

On en a presque oublié le prince charmant du Kremlin

My cartoon on Putin with @theage Russia killed Alexei Navalny with frog toxin

[image or embed]

— Badiucao巴丢草 (@badiucao.bsky.social) 15 février 2026 à 22:43

Bref, allez lire un livre plutôt que de scroller

Less screens, more books. Cartoon from last year. #reading #books #ScreenTime

[image or embed]

— Tjeerd Royaards (@tjeerdroyaards.com) 17 février 2026 à 12:54

Enfin, juste après avoir visionné ce document multimédia de haute importance.

This Pallas cat is using its fluffy tail to keep its paws warm 😊🥹

[image or embed]

— Openly Gay Animals 🌈 (@openlygayanimals.bsky.social) 20 février 2026 à 23:09

(dsc/dag)

Le meilleur du Divertissement cette semaine
Les fesses à strass sont de retour
Les fesses à strass sont de retour
de Margaux Habert
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Le nouvel album de Zayn fait marrer la Toile
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
1
Il assassine ce film français en direct et c’est très cruel
de Fred Valet
Harry Styles a surpris tout le monde
Harry Styles a surpris tout le monde
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
Nicki Minaj a quitté Instagram à cause de Trump
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
De paria à meilleur ami: comment le jeu vidéo a conquis les familles
de Marc Marti
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Ces acteurs ont (vraiment) fait l'amour devant la caméra
Zelda et Link prennent vie
Zelda et Link prennent vie
de Sainath Bovay
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
Cette candidate de «Love is Blind» livre un témoignage glaçant
de Sainath Bovay
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
Le retour de Drago Malfoy fait fureur
de Sainath Bovay
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
3
Sydney Sweeney s'est trouvé une alliée inattendue: «C'est mon amie»
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
Crime de lèse-majesté au royaume des chauves
de Marine Brunner
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
Avec ce film, Timothée Chalamet pourrait bien repartir avec un Oscar
de Sainath Bovay
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
Ces étranges restaurants vont-ils contaminer la Suisse?
de fred valet, miami
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
La gueule de bois d'un journaliste de «Quotidien» étalée en plein direct
de Sven Papaux
Thèmes
Lidl a désormais son sac de luxe
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Voici les 3 questions sur toutes les lèvres après le revers de Trump
La Cour suprême américaine a jugé illégale une grande partie des droits de douane de Trump, infligeant un sérieux revers à sa stratégie commerciale. Et maintenant? Voici les trois grandes questions qui se posent, y compris dans le cas des taxes appliquées à la Suisse.
La Cour suprême américaine a jugé illégale une bonne partie des surtaxes douanières qu'avait décidées Donald Trump depuis son retour au pouvoir — infligeant ainsi un sérieux revers à sa stratégie commerciale.
L’article