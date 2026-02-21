Epstein vu la Chappatte. capture d'écran/bluesky

Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine

L’actualité du Trumpistan, à travers le prisme des caricaturistes de par le monde. Agrémentée de mèmes audacieux.



Plus de «International»

Vous les attendiez (ou pas), les voilà: les meilleures caricatures de presse de la semaine — agrémentées de plus de mèmes que nécessaire — sont là. Avec notre traditionnel focus sur Trump Land. Enjoy!

Mais d'abord, un peu de douceur sur glace dans ce monde de brutes

Since you guys seemed to appreciate this, here’s a video of the pups enjoying Nazgûl’s unscheduled participation in the cross country skiing event.



[image or embed] — Laura Slater (@marketrlaura.bsky.social) 18 février 2026 à 23:51

De nouveaux files

Those MRIs Some redactions are smaller than others. Follow my work and writing on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 17 février 2026 à 02:16

Mais qu'est-ce qu'on ferait, sans les IA?

Big Brother nous observe tous?

Une pensée pour la victime d'Epstein qui n'a pas pu voir sortir tous les dossiers

Chappatte a encore frappé

Au coin

Petit détour par les débats sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les enfants en Europe

Les Etats-Unis en deuil

Hautement qualifiés?

Deux salles, deux ambiances

On en a presque oublié le prince charmant du Kremlin

Bref, allez lire un livre plutôt que de scroller

Enfin, juste après avoir visionné ce document multimédia de haute importance.

(dsc/dag)